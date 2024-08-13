Для развития грузоперевозок в Татарстане появится единый логистический оператор

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Для развития грузоперевозок в Татарстане разработают программу отгрузки продукции с созданием единого логистического оператора. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«В конце августа “Татнефть” получит проект, который сейчас готовится. И в начале сентября доложим по этой работе», – рассказал глава Миндортранса.

Он добавил, что с Куйбышевской железной дорогой министерство работает по электрификации железнодорожной линии Агрыз – Бугульма – Кандры. Решается также вопрос по строительству новой железнодорожной линии между станциями Нурлат и Серные воды-1, которая сократит путь почти на 300 км.

Еще один важный проект – создание в Татарстане комплексного хаба перевалки строительных грузов. «Что касается хаба, то сегодня вопрос решен только по Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру. Поручение Раиса Татарстана по Казанской, Набережночелнинской и Альметьевской агломерациям находится в работе», – подчеркнул Ханифов.