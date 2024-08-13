Куда едут транспортники РТ: рост зарплат, дефицит кадров и новые проекты

Фарит Ханифов рассказал о новых проектах в дорожно-транспортной отрасли Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Транспортники по зарплате перегнали дорожно-строительную отрасль

В дорожно-транспортной отрасли Татарстана сейчас трудится около 75 тысяч человек. Из них более 13 тысяч работников задействованы в дорожно-строительном комплексе и 61 тысяча – в транспортном, рассказал глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Численность занятых в отрасли практически не меняется. Немного снизилось число работников в дорожно-строительной сфере – почти на 400 человек после завершения строительства дороги М12 в Татарстане», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства.

При этом он отметил, что заработная плата в дорожно-строительном комплексе растет высокими темпами. В частности, в год она увеличивается на 20-21%. И за первое полугодие 2024 года зарплата дорожных строителей достигла 81 тыс. рублей.

Заработная плата в дорожно-строительном комплексе растет высокими темпами Фото: © «Татар-информ»

«В транспортном комплексе, наверное, впервые за десятки лет средняя заработная плата составила 84 тысячи рублей. То есть здесь перегнали дорожно-строительную отрасль», – констатировал Ханифов.

«Рост пассажиропотока электрического транспорта почти на 10%»

Устойчивый рост по пассажиропотоку показывают автомобильный и электрический общественный транспорт. Так, пассажирские перевозки в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 4,8% до 204 млн человек.

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«Рост пассажиропотока только электрического транспорта идет почти на 10%. За первое полугодие перевезено около 52 млн человек. Пассажиры выбирают надежный комфортный транспорт», – подчеркнул глава Миндортранса.

Однако, по словам Ханифова, в сфере пассажирских перевозок еще остаются проблемы. Они связаны с удорожанием стоимости подвижного состава и запчастей, высоким износом транспорта, дефицитом водителей.

Так, например, стоимость автобуса марки НЕФАЗ с 2022 года выросла на 54%. Поэтому приобрести 157 автобусов для Казани и 44 единицы для Набережных Челнов планируется по программе Государственной транспортной лизинговой компании.

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Чтобы решить проблему с дефицитом кадров, вводится бескондукторная система оплаты проезда. В Казани это направление сейчас активно развивается.

При этом Ханифов не исключил, что придется «привлекать и целые предприятия» из стран ближнего зарубежья. «Мы сейчас это обсуждаем, мониторим, планируем», – заявил он.

Устойчивый рост по пассажиропотоку показывают автомобильный и электрический общественный транспорт Фото: © «Татар-информ»

По словам министра, в республике стараются сохранить пассажирские перевозки в сельской местности. Для этого субсидируются сельские маршруты в 35 муниципальных образованиях. На это заложено 229,8 млн рублей.

В 20 муниципалитетах предусмотрены компенсации перевозчикам за проезд льготников. На эти цели выделено более 1,1 млрд рублей.

«Грузовые перевозки автотранспортом показывают устойчивый рост»

Рост пассажирских перевозок наблюдается как на Горьковской, так и на Куйбышевской железных дорогах в Татарстане. Но грузоперевозки «подсели», рассказал Ханифов.

Рост пассажирских перевозок наблюдается как на Горьковской, так и на Куйбышевской железных дорогах в Татарстане Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В частности, на Горьковской железной дороге за первое полугодие пассажиропоток вырос на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, на Куйбышевской железной дороге он увеличился на 18%. Однако грузоперевозки на Горьковской железной дороге снизились на 13,5%, а на Куйбышевской железной дороге – на 3%.

Вместе с тем грузооборот повысился на автомобильном транспорте. За первое полугодие по сравнению с таким же периодом 2023 года он возрос на 3,1%.

«Грузовые перевозки автотранспортом показывают устойчивый рост. С одной стороны, это радует. Но с другой стороны, мы понимаем, что много потока перешло от железной дороги на автомобильный транспорт. Здесь есть беспокойство», – заметил глава Миндортранса.

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Он уточнил, что на рост грузовых перевозок автомобильным транспортом влияют также строительство новых дорог и уменьшение доли грузоперевозок по воде.

«Мы не можем на железной дороге обеспечить работу 24 часа в сутки»

Среди основных проблем железнодорожного транспорта Ханифов назвал нехватку локомотивной тяги и дефицит рабочих. «Мы не можем на железной дороге обеспечить работу 24 часа в сутки. Иногда привозим бригады из других регионов», – сообщил он.

Кроме того, есть проблемы, связанные с инфраструктурой. Она не готова к увеличению грузопотока. Остаются также вопросы с формированием грузоотправителями прогнозных объемов погрузки, сложности прохождения пограничных переходов Россия – Казахстан.

Для решения этих проблем в Татарстане созданы рабочие группы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Работа ведется по четырем направлениям. И одно из основных – разработка и внедрение программы отгрузки продукции с созданием единого логистического оператора.

Среди основных проблем железнодорожного транспорта Ханифов назвал нехватку локомотивной тяги и дефицит рабочих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В конце августа “Татнефть” получает проект, который сейчас готовится. И в начале сентября доложим по этой работе», – подчеркнул министр.

С Куйбышевской железной дорогой Миндортранс работает по электрификации железнодорожной линии Агрыз – Бугульма – Кандры. Решается также вопрос по строительству новой железнодорожной линии между станциями Нурлат и Серные воды-1, которая сократит путь почти на 300 км.

Еще один важный проект – создание в Татарстане комплексного хаба перевалки строительных грузов. «Что касается хаба, то сегодня вопрос решен только по Свияжскому межрегиональному мультимодальному логистическому центру. Поручение Раиса Татарстана по Казанской, Набережночелнинской и Альметьевской агломерациям находится в работе», – сказал министр.

«МФЗ должны быть не только на федеральных дорогах»

В этом году снизились пассажирские перевозки водным транспортом. За шесть месяцев перевезено 162,9 тыс. человек, что на 7% меньше аналогичного периода 2023 года.

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«Часть пассажиров поехала в сады и огороды по новому мосту через Волгу [на трассе М12]. Часть пассажиропотока снизилась из-за того, что простояли два “Метеора”», – пояснил Ханифов.

При этом в очередной раз вырос пассажиропоток воздушного транспорта. Вместе аэропорты «Казань», «Бегишево» и «Бугульма» за первое полугодие обслужили 2,7 млн пассажиров. Пассажиропоток только аэропорта Казани составил 2,4 млн человек, что больше на 5,8% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

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Что касается дорожного строительства, то сейчас организованы работы по созданию многофункциональных зон. «И эти МФЗ должны быть приведены в соответствие не только на федеральных дорогах, но и на региональных», – заметил министр.

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По его словам, необходимо также восстановить региональные дороги, которые использовались для строительства федеральных трасс. Так, после строительства М12 «Восток» нужно отремонтировать 157,2 км, после реконструкции М7 «Волга» – 305,4 км. После того, как будет построена платная трасса Шали – Бавлы, восстановить придется 298,5 км дорог.

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«Поручение уже дали. Отрабатываем вопрос с руководством Росавтодора и госкомпании “Автодор”. Решение по Шали – Бавлы тоже нами готовится, – заключил Ханифов. – Сейчас выполнение работ по трассе Алексеевское – Альметьевск составляет 78%, по Большому Зеленодольску (Ш1) – около 60%, второму этапу Вознесенского тракта – 75%, Горьковскому шоссе – 80%».

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»