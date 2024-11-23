«Для охоты за дронами»: жители Татарстана сдают ружья для нужд СВО

Жители Новошешминского района Иван Ерохин, Александр Ерашов и Вячеслав Ведякин отправили ружья и патроны для «охоты» за дронами в зоне спецоперации.

Передача гражданского оружия для нужд СВО становится одной из постоянных форм поддержки наших бойцов. Очередную партию ружей и 70 патронов сегодня передали охотники Нурлатского, Новошешминского и Чистопольского районов.

«Раньше ходил с ружьем на охоту, а с учетом того, что оно так необходимо в зоне боевых действий, приняли решение сдать для помощи нашим ребятам. По словам военных, оно может сбивать беспилотники на дистанции до 50 метров», — говорят охотники.

Все, кто хочет сдать охотничье оружие для нужд СВО, могут обратиться в районные отделения ЛРР Росгвардии на территории республики. Жители Казани — в Центр ЛРР Управления Росгвардии по Татарстану на ул. Лазарева, 16.

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