«Для наших ребят на передовой»: жители Бугульмы собрали более 8 тонн груза

В зону проведения СВО отправлен новый гуманитарный груз из Бугульмы. Акция «Бугульма своим» была приурочена ко Дню города и Дню Республики Татарстан.

По решению жителей часть средств, предусмотренных на праздничные мероприятия, направили на формирование помощи для военнослужащих.

К подготовке активно подключились предприятия и неравнодушные горожане. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, вещи первой необходимости, современное оборудование, мотоциклы, а также письма поддержки. Общий вес отправления составил более 8 тонн, а стоимость превысила 5 миллионов рублей.

«Спасибо каждому за поддержку наших защитников!» — отметили организаторы акции.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.