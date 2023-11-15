«Для нас бойцы СВО и ветераны в приоритете»: Минздрав РТ о выстроенной системе медпомощи

Тем, кто в настоящее время находится на службе, медицинскую помощь оказывают больницы и госпиталя, которые принадлежат Министерству обороны

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто помогает действующим бойцам СВО и ветеранам?

В ведении Минздрава Татарстана находятся те военнослужащие, которые уже не являются участниками СВО, – это ветераны и те, у кого закончился контракт. Всю необходимую им медицинскую помощь оказывают в обычных больницах республики в приоритетном порядке.

Тем же, кто в настоящее время находится на службе, медицинскую помощь оказывают больницы и госпиталя, которые принадлежат Министерству обороны. В Казани, к примеру, не так давно открыли новый военный госпиталь.

«В госпиталь на лечение прибывают действующие участники СВО, плюс к этому рядом расположена РКБ, которая оказывает максимальную поддержку, в том числе и по стационарному лечению этой категории пациентов», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Замминистра еще раз подчеркнул, что оказание помощи тем, кто уже не является военнослужащими СВО, и тем, кто еще служит, а также членам их семей у Министерства здравоохранения в приоритете.

Владимир Жаворонков: «Для гражданской медицины в момент оказания помощи пациенту, если речь идет об экстренной или неотложной помощи, никакого значения не имеет статус этого человека» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кто окажет медпомощь военному на побывке?

Куда за медпомощью обращаться военным, когда они находятся дома на побывке.

«Для гражданской медицины в момент оказания помощи пациенту, если речь идет об экстренной или неотложной помощи, никакого значения не имеет статус этого человека. Мы обязаны, и мы оказываем помощь при любых обстоятельствах», – объяснил Жаворонков.

То есть если возникла угрожающая жизни ситуация и необходима экстренная и неотложная помощь, то ее военнослужащему окажут в ближайшей ЦРБ. Если нужна будет более квалифицированная помощь, его перевезут в республиканский центр. А если угрожающее состояние удастся купировать, но в обозримом будущем необходимо будет продолжить лечение, то данные о больном передадут в военный госпиталь.

Плановые же операции действующим участникам СВО будут проводить в военном госпитале. Они в свою очередь, если им потребуется поддержка и помощь, обратятся в гражданские больницы. В Минздраве РТ подчеркнули, что уровень такого взаимодействия очень высок.

«У нас на территории Татарстана работают два госпиталя ветеранов войн – в Казани и Набережных Челнах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Реабилитация идет в госпиталях для ветеранов войн

Те, кто уже не является действующими военнослужащими, могут получать помощь по месту жительства и в республиканских центрах, где оказывают высокотехнологичную помощь.

«У нас на территории Татарстана работают два госпиталя ветеранов войн – в Казани и Набережных Челнах. Они являются медицинскими учреждениями, которые концентрируют информацию о появлении у нас гражданина, который больше не является военнослужащим, они оказывают плановую помощь. Если мы понимаем, что ресурсов госпиталей не хватает, то госпиталь ветеранов войн связывается в РКБ, МКДЦ, БСМП и другими высокотехнологичными центрами, чтобы помощь оказали там», – объяснил замминистра.

Однако это совсем не значит, что мужчине из района обязательно ехать в столицу Татарстана или Автоград, чтобы получить помощь терапевта. Амбулаторную помощь оказывают во всех центральных районных больницах.

Жаворонков рассказал, что тем, кто больше не является военным, чаще всего требуется помощь с последствиями ранений – с костно-мышечной системой, с проблемами органов пищеварения и дыхания. Именно на них специализируются эти госпитали. Там идет мощная реабилитация здоровья вернувшихся домой.

Сегодня республика один из самых передовых регионов по медицинской реабилитации Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Во время реабилитации над одним пациентом могут одновременно работать пять-семь специалистов.

Замминистра напомнил, что в республике не так давно открылся целый Центр медицинской реабилитации при седьмой городской больнице Казани. А вообще сегодня республика – один из самых передовых регионов по медицинской реабилитации.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Казанском госпитале для ветеранов войн помогают восстановить здоровье бойцам СВО.

Как получить психологическую помощь бесплатно и без постановки на учет?

Еще одна важная помощь бывшим и действующим военнослужащим – психологическая. В Татарстане с 1 июля заработали 70 кабинетов медико-психологического консультирования.

«Там работают медицинские психологи, которые занимаются проблемами психологического плана. Но на учет к психиатру они не ставят», – рассказала главный психиатр Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Татьяна Гурьянова.

Татьяна Гурьянова: «В кабинете медико-психологического консультирования работают медицинские психологи, которые занимаются проблемами психологического плана» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Там оказывают помощь всем совершенно бесплатно. Особенный упор делают на помощь тем, кто вернулся из зоны СВО, тем, кто находится в отпуске, а также членам их семей.

«Даже в самом маленьком муниципальном районе на сегодняшний день открыт кабинет медико-психологического консультирования», – добавила психиатр.

39 психологов сегодня проходят профессиональную переподготовку и с 1 января дополнят уже работающий штат.

«Работает круглосуточный номер телефонной линии (843) 279-55-80. Это служба “Линия надежды” Минздрава Республики Татарстан, которая круглосуточно оказывает специализированную помощь лицам с кризисными состояниями, в том числе работает на профилактику суицидов», – отметила врач.

По словам психиатра, на этой линии работают подготовленные психологи, психотерапевты и психиатры с большим стажем работы, имеющие опыт оказания помощи татарстанцам в различных чрезвычайных ситуациях.

«Даже в самом маленьком муниципальном районе на сегодняшний день открыт кабинет медико-психологического консультирования» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие симптомы должны привести бойца к психологу?

Главный психиатр Татарстана перечислила симптомы, на которые военнослужащим и их семьям следует обратить внимание. И в случае их появления стоит обратиться к психологу или психотерапевту:

Плохой сон

Повторные кошмарные сновидения с возвращением воспоминаний прошедших событий

Снижение настроения

Нежелание ни с кем общаться

Злоупотребление алкоголем

При появлении тревожных звоночков достаточно обратиться в поликлинику ЦРБ и спросить, когда можно попасть к медицинскому психологу. Или пройти запись через электронные ресурсы.

«Если медицинский психолог видит, что у пациентов уже формируется такое психическое расстройство, как депрессия, паническая атака, тревожное расстройство, которое нуждается уже в дополнительной терапии, он направляет либо к врачу-психотерапевту, либо к психиатру. Эти состояния относятся к степени пограничных психических расстройств и также не требуют постановки на психиатрический учет», – отметила врач.

Кроме того, с проблемой злоупотребления алкоголем также могут помочь и специалисты наркодиспансера, кабинеты наркологов тоже есть в районах Татарстана.

Психиатр подчеркнула, что не стоит бояться психологической помощи, никаких последствий, кроме выздоровления, она не несет. А без лечения любая проблема может привести к тяжелым последствиям для психики.

Реабилитация тех, кому провели протезирование вне Татарстана, проходит в госпиталях для ветеранов войн Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Как обстоят дела с протезами?

Минздрав РТ держит на контроле и тех военнослужащих, которых лечат в крупных федеральных центрах Москвы или Санкт-Петербурга. О тех, кому нужно будет продолжение лечения уже в Татарстане, информация поступает в республику. К приему таких больных местные врачи всегда готовы.

Еще одна важная тема – протезирование. По словам Владимира Жаворонкова, работа сейчас ведется.

«В гражданской медицине по протезированию мы проблем не испытываем вообще. Все, что необходимо, мы по показаниям делаем», – подчеркнул он.

Реабилитация тех, кому провели протезирование вне Татарстана, проходит в госпиталях для ветеранов войн.

Также замминистра отметил, что врачи стараются помочь и с настройкой протезов, чтобы не отправлять пациента в федеральные центры, где протез поставили.

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Стоит отметить, что в Татарстане по программе «ЗАБОТА О СВОИХ» в пилотном режиме запустили одноименный сайт и чат-бот в Телеграме. Здесь собрали и упорядочили все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки бойцов СВО и их семей. Аналогов платформы в настоящее время нет ни в одном регионе страны.

Помимо ознакомления с полным списком мер поддержки у пользователей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот. Его направят в органы власти для подготовки адресного ответа.

«Тема помощи бойцам и их семьям для нас важна на уровне морально-этических позиций. Система здравоохранения заряжена на то, чтобы оказать максимально правильную помощь. Если какие-то вопросы, шероховатости и возникают, то все они в рабочем режиме спокойно решаются. Каждый из главных врачей очень четко понимает свою миссию в оказании такого рода помощи, поэтому у нас все идет должным образом», – подытожил Владимир Жаворонков.