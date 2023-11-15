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«Для нас бойцы СВО и ветераны в приоритете»: Минздрав РТ о выстроенной системе медпомощи
Какая медицинская помощь чаще всего необходима тем, кто уже вернулся из зоны СВО? Где и какую медпомощь могут получить бойцы в отпуске и бывшие военнослужащие? Как понять, что нужна помощь психолога? Об этом и многом другом рассказали на пресс-конференции по работе программы «ЗАБОТА О СВОИХ» в «Татар-информе».
Кто помогает действующим бойцам СВО и ветеранам?
В ведении Минздрава Татарстана находятся те военнослужащие, которые уже не являются участниками СВО, – это ветераны и те, у кого закончился контракт. Всю необходимую им медицинскую помощь оказывают в обычных больницах республики в приоритетном порядке.
Тем же, кто в настоящее время находится на службе, медицинскую помощь оказывают больницы и госпиталя, которые принадлежат Министерству обороны. В Казани, к примеру, не так давно открыли новый военный госпиталь.
«В госпиталь на лечение прибывают действующие участники СВО, плюс к этому рядом расположена РКБ, которая оказывает максимальную поддержку, в том числе и по стационарному лечению этой категории пациентов», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Замминистра еще раз подчеркнул, что оказание помощи тем, кто уже не является военнослужащими СВО, и тем, кто еще служит, а также членам их семей у Министерства здравоохранения в приоритете.
Кто окажет медпомощь военному на побывке?
Куда за медпомощью обращаться военным, когда они находятся дома на побывке.
«Для гражданской медицины в момент оказания помощи пациенту, если речь идет об экстренной или неотложной помощи, никакого значения не имеет статус этого человека. Мы обязаны, и мы оказываем помощь при любых обстоятельствах», – объяснил Жаворонков.
То есть если возникла угрожающая жизни ситуация и необходима экстренная и неотложная помощь, то ее военнослужащему окажут в ближайшей ЦРБ. Если нужна будет более квалифицированная помощь, его перевезут в республиканский центр. А если угрожающее состояние удастся купировать, но в обозримом будущем необходимо будет продолжить лечение, то данные о больном передадут в военный госпиталь.
Плановые же операции действующим участникам СВО будут проводить в военном госпитале. Они в свою очередь, если им потребуется поддержка и помощь, обратятся в гражданские больницы. В Минздраве РТ подчеркнули, что уровень такого взаимодействия очень высок.
Реабилитация идет в госпиталях для ветеранов войн
Те, кто уже не является действующими военнослужащими, могут получать помощь по месту жительства и в республиканских центрах, где оказывают высокотехнологичную помощь.
«У нас на территории Татарстана работают два госпиталя ветеранов войн – в Казани и Набережных Челнах. Они являются медицинскими учреждениями, которые концентрируют информацию о появлении у нас гражданина, который больше не является военнослужащим, они оказывают плановую помощь. Если мы понимаем, что ресурсов госпиталей не хватает, то госпиталь ветеранов войн связывается в РКБ, МКДЦ, БСМП и другими высокотехнологичными центрами, чтобы помощь оказали там», – объяснил замминистра.
Однако это совсем не значит, что мужчине из района обязательно ехать в столицу Татарстана или Автоград, чтобы получить помощь терапевта. Амбулаторную помощь оказывают во всех центральных районных больницах.
Жаворонков рассказал, что тем, кто больше не является военным, чаще всего требуется помощь с последствиями ранений – с костно-мышечной системой, с проблемами органов пищеварения и дыхания. Именно на них специализируются эти госпитали. Там идет мощная реабилитация здоровья вернувшихся домой.
Во время реабилитации над одним пациентом могут одновременно работать пять-семь специалистов.
Замминистра напомнил, что в республике не так давно открылся целый Центр медицинской реабилитации при седьмой городской больнице Казани. А вообще сегодня республика – один из самых передовых регионов по медицинской реабилитации.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, как в Казанском госпитале для ветеранов войн помогают восстановить здоровье бойцам СВО.
Как получить психологическую помощь бесплатно и без постановки на учет?
Еще одна важная помощь бывшим и действующим военнослужащим – психологическая. В Татарстане с 1 июля заработали 70 кабинетов медико-психологического консультирования.
«Там работают медицинские психологи, которые занимаются проблемами психологического плана. Но на учет к психиатру они не ставят», – рассказала главный психиатр Министерства здравоохранения РТ, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Татьяна Гурьянова.
Там оказывают помощь всем совершенно бесплатно. Особенный упор делают на помощь тем, кто вернулся из зоны СВО, тем, кто находится в отпуске, а также членам их семей.
«Даже в самом маленьком муниципальном районе на сегодняшний день открыт кабинет медико-психологического консультирования», – добавила психиатр.
39 психологов сегодня проходят профессиональную переподготовку и с 1 января дополнят уже работающий штат.
«Работает круглосуточный номер телефонной линии (843) 279-55-80. Это служба “Линия надежды” Минздрава Республики Татарстан, которая круглосуточно оказывает специализированную помощь лицам с кризисными состояниями, в том числе работает на профилактику суицидов», – отметила врач.
По словам психиатра, на этой линии работают подготовленные психологи, психотерапевты и психиатры с большим стажем работы, имеющие опыт оказания помощи татарстанцам в различных чрезвычайных ситуациях.
Какие симптомы должны привести бойца к психологу?
Главный психиатр Татарстана перечислила симптомы, на которые военнослужащим и их семьям следует обратить внимание. И в случае их появления стоит обратиться к психологу или психотерапевту:
- Плохой сон
- Повторные кошмарные сновидения с возвращением воспоминаний прошедших событий
- Снижение настроения
- Нежелание ни с кем общаться
- Злоупотребление алкоголем
При появлении тревожных звоночков достаточно обратиться в поликлинику ЦРБ и спросить, когда можно попасть к медицинскому психологу. Или пройти запись через электронные ресурсы.
«Если медицинский психолог видит, что у пациентов уже формируется такое психическое расстройство, как депрессия, паническая атака, тревожное расстройство, которое нуждается уже в дополнительной терапии, он направляет либо к врачу-психотерапевту, либо к психиатру. Эти состояния относятся к степени пограничных психических расстройств и также не требуют постановки на психиатрический учет», – отметила врач.
Кроме того, с проблемой злоупотребления алкоголем также могут помочь и специалисты наркодиспансера, кабинеты наркологов тоже есть в районах Татарстана.
Психиатр подчеркнула, что не стоит бояться психологической помощи, никаких последствий, кроме выздоровления, она не несет. А без лечения любая проблема может привести к тяжелым последствиям для психики.
Как обстоят дела с протезами?
Минздрав РТ держит на контроле и тех военнослужащих, которых лечат в крупных федеральных центрах Москвы или Санкт-Петербурга. О тех, кому нужно будет продолжение лечения уже в Татарстане, информация поступает в республику. К приему таких больных местные врачи всегда готовы.
Еще одна важная тема – протезирование. По словам Владимира Жаворонкова, работа сейчас ведется.
«В гражданской медицине по протезированию мы проблем не испытываем вообще. Все, что необходимо, мы по показаниям делаем», – подчеркнул он.
Реабилитация тех, кому провели протезирование вне Татарстана, проходит в госпиталях для ветеранов войн.
Также замминистра отметил, что врачи стараются помочь и с настройкой протезов, чтобы не отправлять пациента в федеральные центры, где протез поставили.
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Стоит отметить, что в Татарстане по программе «ЗАБОТА О СВОИХ» в пилотном режиме запустили одноименный сайт и чат-бот в Телеграме. Здесь собрали и упорядочили все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки бойцов СВО и их семей. Аналогов платформы в настоящее время нет ни в одном регионе страны.
Помимо ознакомления с полным списком мер поддержки у пользователей есть возможность задать вопрос по неоказанию помощи или невыплате льгот. Его направят в органы власти для подготовки адресного ответа.
«Тема помощи бойцам и их семьям для нас важна на уровне морально-этических позиций. Система здравоохранения заряжена на то, чтобы оказать максимально правильную помощь. Если какие-то вопросы, шероховатости и возникают, то все они в рабочем режиме спокойно решаются. Каждый из главных врачей очень четко понимает свою миссию в оказании такого рода помощи, поэтому у нас все идет должным образом», – подытожил Владимир Жаворонков.
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