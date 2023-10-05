«Врачи помогают вернуться к нормальной жизни»: как в Казани помогают ветеранам СВО

В казанском госпитале для ветеранов войн на сегодня уже оказали помощь 32 участникам специальной военной операции

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Мы здесь проводим всю необходимую реабилитацию»

В госпитале для ветеранов войн рассказали и показали, как помогают бойцам специальной военной операции, их семьям и тем, кто потерял своих героев, восстановить здоровье. Чтобы увидеть своими глазами, как оказывается помощь, в госпитале сегодня побывала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

«Есть приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан №251, только вчера вышла новая редакция, туда добавили участников специальной военной операции. Буквально вчера окончательно он был министром подписан. Это наш основной документ, который объясняет, с какими категориями граждан мы работаем», – объяснил главный врач госпиталя Ильдар Фахрутдинов.

Но это не значит, что помощь бойцам СВО и их семьям начали оказывать только со вчерашнего дня. Эта работа в госпитале идет уже второй год.

По словам Ильдара Фахрутдинова, в поликлиниках республики прекрасно знают, куда направлять бойца, если у него возникли проблемы со здоровьем Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

По словам Ильдара Фахрутдинова, в поликлиниках республики прекрасно знают, куда направлять бойца, если у него возникли проблемы со здоровьем.

По словам главного врача, основным учреждением, где проводят все важные операции и оказывают высокотехнологичную помощь ветеранам СВО из Татарстана, является Республиканская клиническая больница.

В РКБ удаляют осколки из ран, которые не удалось достать до этого. После выздоровления бойцов отправляют в санатории по профилю. После этого в случае необходимости они проходят этап дальнейшего восстановления в госпитале для ветеранов войн, чаще всего – амбулаторно.

«Мы здесь проводим те реабилитационные мероприятия, которые необходимы», – объяснил Ильдар Фахрутдинов.

Еще в госпиталь для ветеранов войн направляют пациентов и из госпиталя Министерства обороны, чтобы исключить или подтвердить у военнослужащих болезнь Паркинсона, так как клиника специализируется на этой узкой проблеме.

«Мы здесь проводим те реабилитационные мероприятия, которые необходимы» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Врачи помогают влиться в социум, многие ребята по возвращении теряются»

С начала 2023 года в госпитале для ветеранов войн оказали помощь 32 бойцам, вернувшимся после выполнения задач в зоне СВО, и членам их семей. В консультативную поликлинику такие пациенты обращались 424 раза. Еще 16 пациентов прошли лечение в отделении амбулаторной медицинской реабилитации госпиталя.

В неврологическом отделении удалось пообщаться с Тимофеем (имя изменено, – прим. Т-и). Кадровый военный, был в Чечне, затем воевал в зоне специальной военной операции.

Кадровый военный, был в Чечне, затем воевал в зоне специальной военной операции Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

На поле боя получил контузию. Сначала лечился в госпиталях ЛНР. Как только ему стало лучше, его отвезли на родину. В госпитале для ветеранов войн боролись уже с последствиями контузии.

«Без медицинской помощи советую другим не оставаться. У нас многие думают: “Мы вывезем, мы сами”. Нет. Лучше обращаться к специалистам, они квалифицированы и приведут в нормальное состояние бойцов. Здесь работают психологи, психиатры. Они помогают вернуться в нормальный социум. Многие ребята приходят – теряются по жизни. Советую обращаться к медикам», – рассказал Тимофей.

В госпитале Тимофей уже 17-й день, сейчас готовится к выписке, очень доволен оказанной ему помощью.

Пациентам доступны самые современные и эффективные методы лечения и реабилитации Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Медпомощь – главный вопрос, с которым обращаются в фонд “Защитники Отечества”»

В госпитале для ветеранов войн принимают врачи 17 специальностей. Всего в клинике 258 коек, еще 52 места для дневного стационара.

«Отдельно работает кол-центр, который заточен на прием звонков от льготных категории граждан», – отметил главный врач.

В клинике помогают всем ветеранам. Пациентам доступны самые современные и эффективные методы лечения и реабилитации: физиотерапия, кабинеты психологической разгрузки, залы ЛФК и современнейшие тренажеры. Помогают с посттравматическим синдромом, помогают адаптироваться.

Все для того, чтобы максимально восстановить здоровье после травм, ранений и контузий.

Гузель Удачина поинтересовалась у руководства больницы, как могут попасть в гериатрические кабинеты пожилые родители погибших бойцов Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Гузель Удачина поинтересовалась у руководства больницы, как могут попасть в гериатрические кабинеты пожилые родители погибших бойцов.

«Они обращаются в свои поликлиники, к своему участковому терапевту. Почти все поликлиники имеют в своем составе гериатрический кабинет. Если такого нет, они могут смело направлять этих пациентов к нам. Все терапевты в курсе, они об этом знают. Здесь вопросов нет, мы их принимаем», – ответил руководитель клиники.

Еще один важный момент – это медицинская реабилитация тех, кто потерял руки или ноги. В госпитале протезы не ставят, это делают в федеральных центрах. Однако больших усилий стоит научить жить человека с этим протезом. В госпитале учат правильно ходить на протезе, в работу включаются мультидисциплинарная бригада из шести врачей – это и психологи, и реабилитологи.

В госпитале учат правильно ходить на протезе, в работу включаются мультидисциплинарная бригада из шести врачей – это и психологи, и реабилитологи Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Психологическая служба работает в каждом отделении больницы, психотерапевты консультируют всех, кому необходима помощь.

«На базе неврологического отделения мы открыли сомато-психологическое отделение на десять коек. Сейчас у нас есть участники специальной военной операции, члены их семей, которые проходят это лечение», – отметил главный врач.

В этом отделении помогают пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством.

«Оказание достойной, хорошего уровня медицинской помощи, медико-реабилитационной помощи – это одна из самых востребованных услуг, с которой к нам обращаются ребята, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, наши ветераны. Эта услуга, которая очень востребована у нас для членов семьи погибших ребят. Поэтому создание четко работающей на высоком уровне системы медицинской помощи в республике очень важно», – заключила Гузель Удачина.