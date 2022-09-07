«Мы готовы лечить и возвращать в строй бойцов СВО»: В Казани открыли военный госпиталь

В Казани открылся новый военный госпиталь – единственный в своем роде, он станет прообразом военных медицинских объектов по всей России. «Татар-информ» побывал на экскурсии в новом медицинском учреждении, где будут лечить военных и ветеранов из четырех республик.

Военный госпиталь стал гармоничным дополнением медицинского кластера неподалеку от Оренбургского тракта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За год по уникальным технологиям

Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов открыли новый военный госпиталь на 150 мест.

Старт строительству 27 августа 2021-го дали министр обороны России Сергей Шойгу и Президент РТ Рустам Минниханов. Спустя всего год высокие гости торжественно перерезали красную ленту перед входом в уже готовый медицинский центр.

«Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения Казанского гарнизона. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордно короткий срок, фактически за год, возвели здания и сооружения. Надо сказать, что во время строительства были применены уникальные технологии», – отметил Валерий Герасимов.

Валерий Герасимов выразил благодарность строителям, которые за рекордно короткий срок возвели госпиталь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Три здания, из которых состоит военный госпиталь, стал гармоничным дополнением медицинского кластера неподалеку от Оренбургского тракта – новый лечебный центр расположен рядом с РКБ и ДРКБ.

«Казанская военная медицина имеет богатую историю, которая берет свое начало в 18-м веке, когда по указу Петра Первого в Казани был построен военный госпиталь. Более века он являлся самым крупным военным лечебным учреждением на востоке России. За это время в госпитале поработали почти все известные казанские ученные медики. Сегодня история военной медицины получает новое продолжение», – добавил Премьер-министр республики.

Как рассказали сегодня журналистам, строительные решения, которые использовались при возведении госпиталя в Казани, отныне будут применять при возведении военных медицинских объектов в других регионах страны.

Алексей Песошин: «Сегодня история военной медицины получает новое продолжение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Алексей Песошин поделился уверенностью в том, что богатый опыт военных медиков будет использован на благо татарстанцев.

В диагностическом корпусе с палатами на 120 коек разместился дневной стационар, лаборатория, приемное, стоматологическое, диагностическое, физиотерапевтическое отделения, а также отделение лучевой диагностики.

В лечебном корпусе будут работать операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения и поликлиника, которая готова принимать 250 человек в смену.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, библиотека и конференц-зал расположились в административно-бытовом корпусе.

Свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции – был построен специальный инфекционный корпус на 30 мест. Он стоит отдельно – там есть приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом и дезинфекционный блок. К этому зданию даже проложили отдельные подъездные пути.

Строительные решения, которые использовались при возведении госпиталя в Казани, будут применять при возведении военных медицинских объектов в других регионах стран Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Современнейшее оборудование и палаты на троих

«Госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, что позволит получать высоко квалифицированную медицинскую помощь», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По его словам, Министерство обороны России своей приоритетной задачей считает укрепление здоровья состава вооруженных сил.

Операционные оснащены оборудованием для эндовидеохиругии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Начальник казанского госпиталя добавил, что оснащение комплекса позволяет оказывать не только высоко квалифицированную помощь, но и добавлять элементы высокотехнологичной медпомощи. Операционные оснащены оборудованием для эндовидеохиругии, что позволяет проводить сложные операции через маленькие проколы, выводя изображение на экраны перед врачом. В госпитале есть своя барокамера.

«Человека помещают в барокамеру и меняют там давление. Есть некоторые заболевания, которые лечатся низким давлением и кислородным голоданием», – рассказал начальник операционного блока госпиталя, врач-хирург Дионис Карслидис.

В госпитале есть своя барокамера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также в госпиталь при необходимости будут приглашать узких специалистов из других лечебных учреждений Татарстана, чтобы не перевозить больных, а оказывать им помощь здесь и сейчас. Оснащение операционных позволяет проводить хирургические вмешательства практически любой сложности.

Для диагностики пациентов в госпиталь закупили множество оборудования: рентгены, аппараты для флюорографии, высокофункциональный компьютерный томограф с возможностью 3D-моделирования снимков и другие.

Для диагностики пациентов в госпиталь закупили множество оборудования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Дионис Карслидис рассказал, что в госпитале четыре операционные и две палаты реанимации и интенсивной терапии. Одна из них рассчитана на четверых, другая – на одного. Туда будут помещать тяжелого пациента с инфекциями, чтобы он не заразил других. В каждом отделении есть палаты интенсивной терапии.

Кабинеты врачей в госпитале большие и светлые, здесь будут принимать лор, гинеколог, уролог, офтальмолог и другие специалисты.

Постельное белье брендированно надписью «Армия России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Палаты рассчитаны максимум на троих пациентов, в каждом блоке свои туалет и душ, оборудованы они с учетом возможной малой мобильности пациентов.

Примечательно, что каждая табличка на кабинете с указателем украшена красной звездой, а постельное белье брендированно надписью «Армия России».

Кого будут лечить?

«Все предусмотрено не только для работы непосредственно с военнослужащими, а также для членов их семей, военных пенсионеров. Весь коечный фонд многофункционален», – отметил начальник госпиталя Центрального военного округа в Казани, полковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.

Дамир Ижбердеев: «Будем помогать участникам СВО в дальнейшем вернуться в строй» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В новом Казанском военном госпитале готовы принимать и военных, которые получили ранения в зонах боевых действий на Украине.

«Мы готовы работать с участниками СВО, которые будут проходить в госпитале долечивание, дальнейшую реабилитацию до полного восстановления. Будем помогать им в дальнейшем вернуться в строй», – отметил Дамир Ижбердеев.

Работать на полную мощь начнут к концу года

«На сегодняшний момент идет набор медицинского персонала в госпиталь, создаем наш боевой костяк, который хочет оказывать помощь не только военнослужащим, но и жителям республик Татарстан, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии», – добавил начальник госпиталя.

Работать в полную мощность госпиталь начнет уже к концу этого года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лечить военных будут гражданские медики, а возглавлять отделения будут военные врачи. Всего отделений семь.

Работать в полную мощность госпиталь начнет уже к концу этого года.

Фото на анонсе: prav.tatarstan.ru