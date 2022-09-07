«Мы готовы лечить и возвращать в строй бойцов СВО»: В Казани открыли военный госпиталь
В Казани открылся новый военный госпиталь – единственный в своем роде, он станет прообразом военных медицинских объектов по всей России. «Татар-информ» побывал на экскурсии в новом медицинском учреждении, где будут лечить военных и ветеранов из четырех республик.
За год по уникальным технологиям
Сегодня в Казани Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов открыли новый военный госпиталь на 150 мест.
Старт строительству 27 августа 2021-го дали министр обороны России Сергей Шойгу и Президент РТ Рустам Минниханов. Спустя всего год высокие гости торжественно перерезали красную ленту перед входом в уже готовый медицинский центр.
«Ввод в строй госпиталя кардинально улучшит вопросы медицинского обеспечения Казанского гарнизона. Хочется выразить благодарность строителям, которые за рекордно короткий срок, фактически за год, возвели здания и сооружения. Надо сказать, что во время строительства были применены уникальные технологии», – отметил Валерий Герасимов.
Три здания, из которых состоит военный госпиталь, стал гармоничным дополнением медицинского кластера неподалеку от Оренбургского тракта – новый лечебный центр расположен рядом с РКБ и ДРКБ.
«Казанская военная медицина имеет богатую историю, которая берет свое начало в 18-м веке, когда по указу Петра Первого в Казани был построен военный госпиталь. Более века он являлся самым крупным военным лечебным учреждением на востоке России. За это время в госпитале поработали почти все известные казанские ученные медики. Сегодня история военной медицины получает новое продолжение», – добавил Премьер-министр республики.
Как рассказали сегодня журналистам, строительные решения, которые использовались при возведении госпиталя в Казани, отныне будут применять при возведении военных медицинских объектов в других регионах страны.
Алексей Песошин поделился уверенностью в том, что богатый опыт военных медиков будет использован на благо татарстанцев.
В диагностическом корпусе с палатами на 120 коек разместился дневной стационар, лаборатория, приемное, стоматологическое, диагностическое, физиотерапевтическое отделения, а также отделение лучевой диагностики.
В лечебном корпусе будут работать операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения и поликлиника, которая готова принимать 250 человек в смену.
Медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, библиотека и конференц-зал расположились в административно-бытовом корпусе.
Свои коррективы внесла пандемия коронавирусной инфекции – был построен специальный инфекционный корпус на 30 мест. Он стоит отдельно – там есть приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом и дезинфекционный блок. К этому зданию даже проложили отдельные подъездные пути.
Современнейшее оборудование и палаты на троих
«Госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, что позволит получать высоко квалифицированную медицинскую помощь», – отметил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
По его словам, Министерство обороны России своей приоритетной задачей считает укрепление здоровья состава вооруженных сил.
Начальник казанского госпиталя добавил, что оснащение комплекса позволяет оказывать не только высоко квалифицированную помощь, но и добавлять элементы высокотехнологичной медпомощи. Операционные оснащены оборудованием для эндовидеохиругии, что позволяет проводить сложные операции через маленькие проколы, выводя изображение на экраны перед врачом. В госпитале есть своя барокамера.
«Человека помещают в барокамеру и меняют там давление. Есть некоторые заболевания, которые лечатся низким давлением и кислородным голоданием», – рассказал начальник операционного блока госпиталя, врач-хирург Дионис Карслидис.
Также в госпиталь при необходимости будут приглашать узких специалистов из других лечебных учреждений Татарстана, чтобы не перевозить больных, а оказывать им помощь здесь и сейчас. Оснащение операционных позволяет проводить хирургические вмешательства практически любой сложности.
Для диагностики пациентов в госпиталь закупили множество оборудования: рентгены, аппараты для флюорографии, высокофункциональный компьютерный томограф с возможностью 3D-моделирования снимков и другие.
Дионис Карслидис рассказал, что в госпитале четыре операционные и две палаты реанимации и интенсивной терапии. Одна из них рассчитана на четверых, другая – на одного. Туда будут помещать тяжелого пациента с инфекциями, чтобы он не заразил других. В каждом отделении есть палаты интенсивной терапии.
Кабинеты врачей в госпитале большие и светлые, здесь будут принимать лор, гинеколог, уролог, офтальмолог и другие специалисты.
Палаты рассчитаны максимум на троих пациентов, в каждом блоке свои туалет и душ, оборудованы они с учетом возможной малой мобильности пациентов.
Примечательно, что каждая табличка на кабинете с указателем украшена красной звездой, а постельное белье брендированно надписью «Армия России».
Кого будут лечить?
«Все предусмотрено не только для работы непосредственно с военнослужащими, а также для членов их семей, военных пенсионеров. Весь коечный фонд многофункционален», – отметил начальник госпиталя Центрального военного округа в Казани, полковник медицинской службы Дамир Ижбердеев.
В новом Казанском военном госпитале готовы принимать и военных, которые получили ранения в зонах боевых действий на Украине.
«Мы готовы работать с участниками СВО, которые будут проходить в госпитале долечивание, дальнейшую реабилитацию до полного восстановления. Будем помогать им в дальнейшем вернуться в строй», – отметил Дамир Ижбердеев.
Работать на полную мощь начнут к концу года
«На сегодняшний момент идет набор медицинского персонала в госпиталь, создаем наш боевой костяк, который хочет оказывать помощь не только военнослужащим, но и жителям республик Татарстан, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии», – добавил начальник госпиталя.
Лечить военных будут гражданские медики, а возглавлять отделения будут военные врачи. Всего отделений семь.
Работать в полную мощность госпиталь начнет уже к концу этого года.
Фото на анонсе: prav.tatarstan.ru