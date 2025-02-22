Для казанцев провели спектакль-прогулку о Каюме Насыри

В казанской Старо-Татарской слободе состоялась премьера иммерсивного спектакля «Каюм Насыри: мехом наружу», приуроченного к 200-летию татарского ученого-просветителя.

Режиссер спектакля – культуролог Энже Дусаева, одна из авторов проекта «Мир татарской женщины». Сценарий прогулки написала казанский экскурсовод Дина Хабибуллина, она же исполнила роль главной героини. В создании текста также приняла участие поэтесса и драматург Миляуша Гафурова.

«<...> спектакль даже не о том, чтобы показать неизвестные стороны жизни просветителя, а показать, какая память сохранилась о нем: о чем чаще писали в воспоминаниях, как перевели переписку ученого, его рукописи, книги с татарского на современный татарский и русский», – прокомментировала постановку Энже Дусаева в своем Telegram-канале.

Фото: © Алмаз Асхадуллин

Роль Каюма Насыри исполнил народный артист РТ Ильгизар Хасанов. Его шакирдов сыграли студенты Казанского театрального училища Абдулхад Алижанов и Иван Пугачев.

«Слишком прямолинейный. Слишком немногословный. Слишком умный», – описывают личность Насыри авторы проекта.

Фото: © Лейла Салахиева

Постановка включает спектакль-прогулку по улицам Забулачья и посещение дома-музея Каюма Насыри.

«Для меня это принципиальная позиция. Город – это действующее лицо. Было важно показать Каюма Насыри в Казани», – объяснила «Татар-информу» режиссер уличной постановки.

Часть зданий не сохранилась, сам дом ученого, где сейчас располагается музей, был восстановлен после пожара. Однако, отмечает Дусаева, сетка улиц осталась прежней – Насыри ходил теми же маршрутами.

Фото: © Алия Гайнуллина

Неотъемлемая часть сюжета и самого образа Каюма Насыри в данной постановке – это мех. Во-первых, с поиском меховой шубы связан один из квестов экскурсии. Во-вторых, этот мех акцентирует внимание на ироничном характере Насыри: «Животные не заворачивают свой мех вовнутрь».

Но шубу не носят летом, поэтому, если постановка будет ставиться в теплое время года, ее придется обновлять. Вновь эта история может быть показана только следующей зимой.

Фото: © Алия Гайнуллина

«Мой спектакль в первую очередь для казанцев», – заметила автор проекта. Для многих зрителей это не первая постановка Дусаевой, но без открытий для публики не обошлось. Как оказалось, большинство участников прогулки даже не знало о существовании дома-музея татарского просветителя. «Я открыл для себя Каюма Насыри. Что можно почитать о нем?» – такими вопросами задавались первые зрители.

Спектакль проходил на русском языке с элементами татарского. Авторы объяснили это тем, что таким образом расширяется охват аудитории. Еще одна причина – сам Каюм Насыри говорил и преподавал на русском языке и призывал его учить.

Каюм Насыри – выдающийся татарский ученый, просветитель, богослов и энциклопедист. Четырнадцатого февраля этого года в Татарстане отметили 200-летие с его дня рождения. Нацбанк РТ представил выпущенную в честь ученого памятную монету, а по телеканалу «Культура» показали документальный фильм «Соединяющий миры» о жизни и деятельности исследователя.