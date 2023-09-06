Для гостей и участников форума «РОСТКИ» будут организованы шаттлы

Гости и участники первого российско-китайского форума «РОСТКИ» могут добраться до площадки проведения мероприятия – МВЦ «Казань Экспо» и обратно на специально организованных шаттлах.

Шаттлы из города будут организованы 7 и 8 сентября. Автобусы будут отходить от театра им.Г.Камала в 8.00 и в 11.30. В пути будут сделаны остановки у Гранд отеля и у станции метро «Проспект Победы».

Шаттлы из «Казань Экспо» также будут ходить 7 и 8 сентября. 7 сентября автобусы будут выезжать в 18.00, 8 сентября – в 17.00.

Кроме того, будут организованы трансферы из отелей города. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет 7-8 сентября в Казани. Форум станет новой площадкой для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР.

Более подробно о самом форуме, его деловой и культурной программе читайте в материале «Татар-информа» Рынки Поднебесной, матч «Ак Барса» и чайные церемонии: что ждать от форума «Россия-Китай».

Фото: скрин с сайта russiachinaforum.com