Для Азнакаевского политехникума по нацпроекту приобретут спецтехнику

Азнакаевский политехнический техникум принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет» национального проекта «Образование». В его рамках для образовательного учреждения приобретут сельскохозяйственный трактор RSM 2400, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Соответствующий тендер ведомство разместило на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 19,9 млн рублей.

«Цель федерального проекта — быстрое и качественное обучение рабочим профессиям. В республике создаются образовательно-производственные кластеры с участием колледжей, техникумов и компаний ключевых отраслей. Нашим комитетом ранее было проведено 20 централизованных закупок для образовательных организаций СПО в рамках федерального проекта», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

На базе образовательного учреждения откроется образовательно-производственный центр «Агроразвитие». Там будут готовить специалистов, необходимых сельхозпредприятиям Татарстана. В этом году по проекту «Профессионалитет» для техникума уже закуплены тракторы и грузовой автомобиль с краном-манипулятором.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.