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Для 5 колледжей Татарстана приобретены мебель и техника по «Профессионалитету»
Для пяти колледжей и техникумов Казани, Набережных Челнов, Лениногорского и Азнакаевского районов РТ приобретены новая мебель, техника и учебное оборудование в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.
На базе данных учреждений создадут учебно-производственные и образовательные кластеры — условия для качественной подготовки специалистов с практическими навыками, востребованными на рынке труда. Это позволит максимально сблизить учебный процесс с производством.
Всего госкомитет провел 20 централизованных закупок для образовательных организаций СПО на общую сумму более 54 млн рублей. Были приобретены многофункциональные устройства, мониторы, системные блоки, ноутбук, телевизоры, а также шкафы и стеллажи для мастерских, тракторы, грузовой автомобиль, столы и кресла.
«Национальные и федеральные проекты предусматривают внушительное государственное финансирование. Именно поэтому такие закупки должны реализовываться на принципах конкуренции. Эта работа в нашем комитете — на особом контроле», — подчеркнул зампредседателя госкомитета Искандер Багаутдинов.
Заказчиками выступили Миобрнауки РТ, колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева, Лениногорский нефтяной техникум, технический колледж им. Поташова, Камский государственный автомеханический техникум им. Васильева, Азнакаевский политехнический техникум и Казанский колледж технологий и дизайна.
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