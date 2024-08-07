Для 5 колледжей Татарстана приобретены мебель и техника по «Профессионалитету»

Для пяти колледжей и техникумов Казани, Набережных Челнов, Лениногорского и Азнакаевского районов РТ приобретены новая мебель, техника и учебное оборудование в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

На базе данных учреждений создадут учебно-производственные и образовательные кластеры — условия для качественной подготовки специалистов с практическими навыками, востребованными на рынке труда. Это позволит максимально сблизить учебный процесс с производством.

Всего госкомитет провел 20 централизованных закупок для образовательных организаций СПО на общую сумму более 54 млн рублей. Были приобретены многофункциональные устройства, мониторы, системные блоки, ноутбук, телевизоры, а также шкафы и стеллажи для мастерских, тракторы, грузовой автомобиль, столы и кресла.

«Национальные и федеральные проекты предусматривают внушительное государственное финансирование. Именно поэтому такие закупки должны реализовываться на принципах конкуренции. Эта работа в нашем комитете — на особом контроле», — подчеркнул зампредседателя госкомитета Искандер Багаутдинов.

Заказчиками выступили Миобрнауки РТ, колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева, Лениногорский нефтяной техникум, технический колледж им. Поташова, Камский государственный автомеханический техникум им. Васильева, Азнакаевский политехнический техникум и Казанский колледж технологий и дизайна.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».