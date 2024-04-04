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В России более 900 колледжей и 1,6 тыс. предприятий стали участниками «Профессионалитета»
Более 900 российских колледжей и 1,6 тыс. предприятий стали участниками программы «Профессионалитет». О ее развитии Президенту РФ Владимиру Путину доложил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Задача „Профессионалитета“ — переход на отраслевой принцип подготовки специалистов, согласно запросам работодателей и прогнозу рынка труда. Это вошло в основу одноименного федерального проекта, который уже охватывает 79 регионов. К 2026 году в него войдут все регионы страны», — отмечается в сообщении Кабмина в Telegram.
В ближайшие годы для дальнейшего развития программы и системы среднего специального образования для всех выпускников колледжей введут практический экзамен. Кроме того, в следующем году начнут проводить капремонт учебных заведений — в первую очередь будут обновлены колледжи, вовлеченные в «Профессионалитет».
Планируется законодательно закрепить программы «Профессионалитета» в системе профессионального образования.
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