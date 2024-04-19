Для 18 школ Татарстана закупят конструкторы беспилотников за 99 млн рублей

Почти 100 млн рублей направят на оснащение татарстанских школ оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Средства направят на приобретение 216 конструкторов беспилотного летательного аппарата с мощностью двигателя менее 150 Ватт, 144 ресурсных наборов «Аэро» (аппаратуры радиоуправления, аккумуляторов с держателем и зарядкой, пропеллеров пластиковых и рам квадрокоптера), а также 216 конструкторов спортивного квадрокоптера.

Согласно разнарядке, оборудование поставят в лицей № 2 в Бугульме, Школу Иннополис в Верхнеуслонском районе, лицей № 1, гимназию № 3, среднюю школу № 4, лицей № 14 и многопрофильный лицей № 18 им.Ломоносова в Зеленодольском районе, многопрофильный лицей «Здоровое поколение» и Столбищенскую среднюю школу им.Героя Советского Союза Алексея Малышева в Лаишевском районе, Болгарскую кадетскую школу-интернат им.Павла Карпова в Спасском районе. Также конструкторы получат лицей № 35 — образовательный центр «Галактика» и лицей № 83 — Центр образования, гимназия № 6 в Приволжском районе Казани, гимназия № 179 — центр образования в Ново-Савиновском районе, а также лицей — Инженерный центр в Советском районе города. В Набережных Челнах БПЛА предоставят средней школе «Центр образования № 16» и СОШ № 30.

В каждую из них передадут по 12 конструкторов БПЛА и спортивного квадрокоптера и восемь наборов «Аэро».

Закупку профинансируют из бюджетов России и Татарстана. Срок поставки товара – в течение 70 календарных дней после подписания контракта.

Напомним, что программа будет реализована в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», который входит в национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Ранее в рамках него беспилотники закупали для Лаишевского технико-экономического техникума. Подробнее – в материале «Татар-информа» «На злобу дня: с подачи Путина в Лаишево откроют центр подготовки операторов БПЛА».

В России с 1 января появился инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Минпросвещения страны объявило конкурс среди регионов по созданию и оснащению специализированных классов (кружков) беспилотных авиационных систем в школах и организациях среднего профессионального образования.

