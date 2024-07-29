Дизельные генераторы и медикаменты: из Челнов на СВО отправили гумпомощь

Председатели ТОС Комсомольского района Набережных Челнов объединились, чтобы поддержать бойцов спецоперации.

В течение месяца активисты собирали предметы первой необходимости, медикаменты, окопные свечи и продуктовые наборы. На собранные средства закуплены дизельные генераторы и другие необходимые в полевых условиях предметы. Общая сумма гуманитарной помощи составила 1,6 млн рублей.

«Мы понимаем, что нашим бойцам сейчас нелегко. Мы хотим выразить им нашу поддержку и показать, что мы с ними. Пусть эти вещи хоть немного помогут им приблизить нашу общую победу», — отметил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов.

Помимо материальной помощи, председатели ТОС организовывают также сбор писем и рисунков от школьников и жителей города. Эти послания, наполненные словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой, придадут сил и бодрости бойцам.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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