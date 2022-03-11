Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации на Украине

The Walt Disney Company приостанавливает весь свой бизнес в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ранее Disney приостановила прокат своих фильмов в РФ из-за ситуации на Украине. Однако из-за эскалации конфликта теперь решение о приостановке распространяется и на всю остальную деятельность.

Речь идет о лицензировании контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, выпуске журнала National Geographic и работе телеканала Disney.

Некоторые виды деятельности компания приостановит «незамедлительно». Однако на приостановку работы телеканала и ряда других проектов потребуется время из-за специфики заключенных договоренностей.

Вместе с тем в Disney заверили, что российские сотрудники компании не потеряют работу.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.