Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан стал «Литературным флагманом России»
Татарстан удостоен звания «Литературный флагман России» на Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Победу республике принес проект «Выездная библиотека», рассказали организаторы.
«Выездная библиотека» включает в себя многочисленные акции, встречи с писателями и выдачу книг юным читателям в различных детских учреждениях и городских пространствах. Всего мероприятия охватили свыше 165 тыс. школьников.
«„Самый читающий регион“ получит уникальную возможность организации у себя масштабного события — Фестиваля-форума „Литературный флагман России“, программа которого будет включать не только мероприятия региона-победителя, но и мероприятия наиболее активных участников конкурса», — отметили организаторы.
Тремя лауреатами конкурса стали Нижегородская и Ленинградская области, Ставропольский край. Белгородской области присвоен статус «Территория книги и чтения».
«Важно, что конкурс "Самый читающий регион" объединил все без исключения субъекты федерации, предоставив им возможность делиться друг с другом самыми яркими, оригинальными и успешными практиками по продвижению книги и чтения»,— сказал председатель жюри конкурса, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»