Татарстан стал «Литературным флагманом России»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан удостоен звания «Литературный флагман России» на Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Победу республике принес проект «Выездная библиотека», рассказали организаторы.

«Выездная библиотека» включает в себя многочисленные акции, встречи с писателями и выдачу книг юным читателям в различных детских учреждениях и городских пространствах. Всего мероприятия охватили свыше 165 тыс. школьников.

«„Самый читающий регион“ получит уникальную возможность организации у себя масштабного события — Фестиваля-форума „Литературный флагман России“, программа которого будет включать не только мероприятия региона-победителя, но и мероприятия наиболее активных участников конкурса», — отметили организаторы.

Тремя лауреатами конкурса стали Нижегородская и Ленинградская области, Ставропольский край. Белгородской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

«Важно, что конкурс "Самый читающий регион" объединил все без исключения субъекты федерации, предоставив им возможность делиться друг с другом самыми яркими, оригинальными и успешными практиками по продвижению книги и чтения»,— сказал председатель жюри конкурса, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.