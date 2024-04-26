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Директором «Казэнерго» стал экс-глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Бывший руководитель администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана Фанис Нурмухаметов назначен директором АО «Казэнерго». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.
Возглавлявший компанию в течение восьми лет Рустам Абдулхаков ранее стал руководителем МУП «Водоканал». Прежний директор предприятия Андрей Егоров был избран председателем Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
Фанис Вагизович Нурмухаметов родился 18 ноября 1981 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. В 2010 году окончил Академию управления «ТИСБИ» по направлению «менеджмент организации».
С марта 2003 по сентябрь 2008 года работал в ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод». С сентября 2008 по февраль 2010 года — помощник директора, затем исполняющий обязанности заместителя директора МУП «Организатор пассажирских перевозок».
С марта 2010 по август 2011 года — заместитель директора МУП «Организатор пассажирских перевозок». С августа 2011 по сентябрь 2012 года был директором МУП «Организатор пассажирских перевозок».
С сентября 2012 по апрель 2021 года занимал пост директора МБУК «Казанский зооботсад». Кроме того, с 2019 по 2021 год являлся депутатом Государственного Совета РТ VI созыва.
С апреля по май 2021 года — первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов исполкома Казани. С 19 мая 2021-го занимал пост главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
Женат, воспитывает троих детей. Награжден знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2019), почетной грамотой исполкома Казани (2015) и рядом других почетных грамот, памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014).
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