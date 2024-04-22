Новым директором «Водоканала» вместо Егорова стал Абдулхаков

Директором «Водоканала» вместо Андрея Егорова, который ранее был избран председателем парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, стал Рустам Абдулхаков. В новой должности его сегодня на деловом понедельнике представил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Опытный, грамотный руководитель, обладающий высоким уровнем профильных компетенций, знанием отрасли. Для нас было важно, чтобы переход был, что называется, плавный. В принципе, во многих городах нашей страны, и в том числе в некоторых городах Татарстана, „Водоканал“ и тепловое хозяйство вошли в одну структуру. Поэтому здесь успешный опыт Рустама Ревгатовича точно пригодится», — отметил градоначальник.

Рустам Абдулхаков восемь лет руководил «Казэнерго», а до этого работал в «Казанских городских сетях».

«Специалисты “Казэнерго” у нас работают не только в Татарстане. Недавно выезжали на аварию в Подмосковье, помогали коллегам, восстанавливаем городское хозяйство в Лисичанске. Не буду перечислять все сделанное за эти годы предприятием, но надежность работы теплового хозяйства города Казани выросла серьезно», – заключил Метшин.