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Депутат Андрей Егоров стал председателем Комитета Госсовета РТ по жилищной политике
Депутат Госсовета Татарстана, директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров избран председателем парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Решение было принято на 53-м заседании Государственного Совета РТ.
«В январе председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин был назначен начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана», – напомнил глава парламента Фарид Мухаметшин.
Должность председателя комитета оставалась вакантной после досрочного прекращения депутатских полномочий Тыгина.
Председатель Госсовета отметил, что кандидатура Егорова поддержана членами профильного комитета и парламентской фракцией «Единая Россия».
Депутат теперь будет работать в Государственном Совете на постоянной (профессиональной) основе.
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