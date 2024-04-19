Депутат Андрей Егоров стал председателем Комитета Госсовета РТ по жилищной политике

Андрей Егоров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госсовета Татарстана, директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров избран председателем парламентского Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Решение было принято на 53-м заседании Государственного Совета РТ.

«В январе председатель Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин был назначен начальником Государственной жилищной инспекции РТ — главным государственным жилищным инспектором Татарстана», – напомнил глава парламента Фарид Мухаметшин.

Должность председателя комитета оставалась вакантной после досрочного прекращения депутатских полномочий Тыгина.

Председатель Госсовета отметил, что кандидатура Егорова поддержана членами профильного комитета и парламентской фракцией «Единая Россия».

Депутат теперь будет работать в Государственном Совете на постоянной (профессиональной) основе.