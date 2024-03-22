Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Директора «Лукойла» рекомендовали дивиденды по итогам 2023 года
Совет директоров «Лукойла» рекомендовал выплатить акционерам компании дивиденды – 498 рублей на каждую акцию. Такой размер доли от прибыли был определен по итогам работы нефтяника в 2023 году, говорится в сообщении компании.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 мая 2024 года.
Отметим, что при текущей стоимости акций компании (7 316 рублей) дивидендная доходность составит 6,8%.
«Лукойл» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).
Ранее сообщалось, что директора банка «Санкт-Петербург» рекомендовали дивиденды за 2023 год.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»