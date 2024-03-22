Директора «Лукойла» рекомендовали дивиденды по итогам 2023 года

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал выплатить акционерам компании дивиденды – 498 рублей на каждую акцию. Такой размер доли от прибыли был определен по итогам работы нефтяника в 2023 году, говорится в сообщении компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 мая 2024 года.

Отметим, что при текущей стоимости акций компании (7 316 рублей) дивидендная доходность составит 6,8%.

«Лукойл» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» (от англ. oil — нефть).

Ранее сообщалось, что директора банка «Санкт-Петербург» рекомендовали дивиденды за 2023 год.