Директор школы Нижнекамска рассказала, как помогла семьям с грудными детьми

Фото предоставлено директором школы №7 Нижнекамска Евгенией Базеевой

Директор школы №7 Нижнекамска Евгения Базеева после атаки беспилотников 13 сентября помогла организовать в учреждении прием жителей ближайших домов. Первых пострадавших она привела в школу сама – среди них были пять семей с грудными детьми.

Руководитель учреждения поделилась с «Татар-информом», что во время атаки находилась вместе со своим ребенком и соблюдала все меры безопасности. После сирены люди стали спускаться в подвал, они были растеряны и не знали, где произошло падение беспилотника.

«Я живу в этом микрорайоне, я директор. Стала успокаивать людей. Когда увидела, что подвал переполнен, а школа рядом, сказала людям: “Смотрите на небо” – и взяла пять семей с грудными детьми в укрытие, в школу», – рассказала Базаева.

До школы от дома было около 50 метров. В здании людям дали возможность согреться и отдохнуть. Для маленьких детей нашли места для сна, пострадавшим приготовили чай.

«Это было около пяти утра. Мы открыли все двери школы, сами укрылись. Маленьким детям предоставили кровать. Люди смогли попить чай, положить детей и немного успокоиться», – рассказала директор.

Затем Евгения Базеева начала собирать школьный коллектив. Она позвонила заведующей столовой, которая связалась с сотрудниками, а также пригласила учителей и медицинского работника. К шести-семи часам утра в школе уже начали готовить горячую кашу и принимать жителей.

По словам директора, председатель СТОС также сообщила жильцам в чате, что школа открыта и готова принять людей. К восьми-девяти часам к учреждению приехали волонтеры с раскладушками и продуктами.

«Тех десять-пятнадцать человек, которые первыми пришли в школу, мы накормили, согрели. Морально поддерживали, успокаивали, как могли», – поделилась Евгения Базеева.

В школе начали собирать сведения о пострадавших и повреждениях. Жители приходили в учреждение, некоторые были перебинтованы. Сотрудники фиксировали, у кого и что пострадало, составляли списки.

Позже к помощи подключились директора других школ Нижнекамска. Они передали раскладушки, спальные мешки и комплекты постельного белья. Три человека остались в школе отдохнуть.

Фото предоставлено директором школы №7 Нижнекамска Евгенией Базеевой

По словам Базеевой, в этот день никто из сотрудников школы не отказался выйти на работу.

«Никто из моего коллектива не сказал: “Я не приду”. И медик, и столовая, и учителя – все помогали. Все понимали ситуацию и были готовы поддержать друг друга», – отметила директор.

Она также призналась, что сама удивилась тому, насколько собранно смогла действовать в стрессовой ситуации.

«Я поразилась своей смелости. Насколько в стрессовой ситуации смогла все это преодолеть. Наверное, сработало то, что я знаю инструкции и понимаю, куда вести людей и какие меры безопасности принимать», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Помощь пострадавшим детям продолжилась и после первых часов. Базеева привлекла к поддержке своих бывших одноклассников из школы №12 Нижнекамска. Они перечислили деньги, на которые планируется приобрести необходимые вещи для детей. «Я благодарю своих одноклассников, которые оказали материальную помощь пострадавшим детям», – передала руководитель образовательного учреждения.

Школа также получила канцтовары от благотворителя Александра Филиппова. Тетради, ручки и другие принадлежности передают детям, которые пока не могут попасть домой.

«Мы хотим, чтобы дети могли писать, заниматься, чтобы у них было все необходимое. Помощь продолжается», – рассказала директор школы.