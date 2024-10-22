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СВО 22 октября 2024 17:41

Директор дома культуры из Татарстана награжден медалью за вклад в СВО

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Директор дома культуры из Татарстана награжден медалью за вклад в СВО
Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Директора Читинского сельского дома культуры в Пестречинском районе Миннура Шамсутдинова наградили медалью «Патриот России». Мужчина ведет активную добровольческую деятельность — занимается сбором гуманитарной помощи, помощью семьям военнослужащих, патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Сегодня Миннур Шамсутдинов ведет активную добровольческую деятельность, работает над пополнением собственного музея, который состоит из военных экспонатов времен Великой Отечественной войны и СВО.
В рамках авторского проекта «Мобильный музей» он ездит на советском автомобиле ГАЗ-69 по селам района.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Последними коллекцию смогли увидеть ученики Конской школы. Недавно выставка прошла у местного Дома культуры, рядом с памятником павшим героям Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами с экспонатами ознакомился и председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по РТ Юрий Суворов.

Он передал в дар музею военную каску, выгоревшую от атаки дронов, и боеприпасы — осколок от гранаты, короб для пулемета, пулеметные патроны. Но главным поводом его визита стало вручение медали «Патриот России».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Приятно, что есть люди, которые видят нашу патриотическую работу, ценят ее. Я делаю это не ради медали, а ради нашего светлого будущего», — отметил Миннур Шамсутдинов.

Также ему вручили почетную грамоту «за честное служение Отечеству, большой вклад в реализацию целей и задач гражданского общества».

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Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

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