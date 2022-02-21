Директор лицея «Унбер»: Наши ученики переводят «Гарри Поттера» на татарский язык

В казанском многопрофильном лицее №11 «Унбер» открыли кафедру татарского языка. О совместных проектах, которые реализуют учителя этой кафедры вместе с учениками, рассказал журналистам директор образовательной организации Алмаз Хамидуллин.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

«Дети с большой радостью посещают уроки по татарскому языку, потому что они проходят интересно, в современном формате. Например, ученики делают перевод “Гарри Поттера” на татарский язык, озвучивают современные фильмы на татарском. Для меня важно, чтобы учителя донесли до детей, что татарский язык используется в реальной жизни. И учителя применяют все способы, чтобы язык жил, чтобы его можно было применять на практике. И такие совместные проекты показывают действенность подхода», – сообщил руководитель лицея.

В образовательной организации реализуются и другие проекты. В частности, разрабатываются мобильное приложение «Унбер» и информационная система управления школой. «Мы разработали мобильное приложение для родителей, сейчас оно проходит апробацию. Собираем обратную связь. Это наш первый шаг. Планируем разработать приложение для учителей и учеников», – заметил Хамидуллин.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

По его словам, перед тем, как начать разрабатывать приложение, были изучены аналогичные проекты. «Уникальность нашего приложения в том, что оно отвечает запросам нашей школы. И мы его создаем для себя, поэтому некоторые функции уникальны, в других приложениях их нет. Одна из функций, которую мы внедряем, – получение каких-то документов моментально. К примеру, родитель нажимает на кнопку и тут же получает справку, что его ребенок обучается в лицее, а также можно выбрать дополнительные занятия. На финальную стадию планируем выйти в конце учебного года», – пояснил директор лицея.

Он подчеркнул, что воспитательная работа в школе выстраивается по специальной «системе галактик». «У нас вся школа делится на четыре галактики, и они между собой соревнуются. Проводится сбор макулатуры, и “галактики” состязаются, кто соберет больше. Дети любят игры. Можно проводить различные чемпионаты. Самое главное, что в “галактиках” идет вертикальное взаимодействие, то есть дети общаются не только внутри своей параллели, а младшие классы – со старшими. Они друг другу помогают, происходит единение, командная работа», – заявил собеседник журналистов.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Хамидуллин добавил, что в лицее также функционирует центр компетенций VR-технологий, и у школьников есть возможность заниматься разработками с помощью технологий виртуальной реальности.

«Сейчас в лицее учатся 948 учеников. По проекту школа рассчитана на 1501 ученика. В течение двух-трех лет планируем выйти на полную загрузку. Наш лицей обладает богатой инфраструктурой. Хочу поблагодарить Президента Татарстана и мэра Казани за то, что такие школы создаются», – отметил он.

В образовательном учреждении работают 74 педагога. Причем здесь трудятся учителя, приглашенные из разных регионов России и стран, например, из Санкт-Петербурга, Ульяновска, Самары, США, Колумбии, Казахстана.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

Так, учитель математики Ибрагим Ибатуллин приехал из Казахстана. Помимо основных занятий у восьмиклассников, он также ведет подготовку к олимпиадам учеников со второго по восьмой класс. «Мне нравится, что поддерживаются начинания. Мы легко провели различные мероприятия, которые для Казани оказались единственными. Вот подготовили Московскую олимпиаду для начальной школы. Отдельно проводили олимпиаду для родителей и детей. В ней участвовали 82 родителя из 27 школ. Суть олимпиады была не в том, чтобы найти лучшего папу или маму, а чтобы родитель увидел эмоции детей», – сказал он.

Многопрофильный лицей «Унбер» в Казани построен по национальному проекту «Жилье и городская среда», и был открыт 1 сентября прошлого года, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Сегодня его посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.