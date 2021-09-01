Фарид Мухаметшин открыл в Казани многопрофильный лицей «Унбер» на 1,5 тыс. мест

Автор фото: Михаил Захаров

В Казани сегодня начал работу новый многопрофильный лицей № 11 «Унбер», рассчитанный на 1501 учащегося. В церемонии открытия учебного заведения принял участие Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«В Советском районе Казани, в жилом комплексе „Арт Сити“, гостеприимно распахнула двери новая современная школа. Сегодня вместе с вами за парты сядут почти 450 тыс. учащихся, из них более 150 тыс. казанских ребят. В том числе впервые порог школы в Казани переступят около 20 тыс. первоклассников, в том числе около 200 „унберовцев“», — сказал глава парламента собравшимся.

Фото: © Михаил Захаров

Мухаметшин подчеркнул, что школа — это фундамент, на котором строится общественное знание. «Будущее страны в руках тех, кто сегодня входит в школьные классы, аудитории вузов, чтобы учиться и учить. С этим пониманием в Татарстане многое делается для модернизации образовательной сферы», — отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что достойное образование и воспитание детей — один из главных приоритетов в Татарстане. «Республике нужны подготовленные кадры, владеющие современными технологиями, образованные, умеющие творчески мыслить и созидать и сами совершенствоваться дальше. Современный мир таков, что постоянно учиться, расширять кругозор, быть в курсе новинок науки и техники необходимо не только школьникам и студентам, но и всем, кто хочет быть успешным в своей профессиональной деятельности. Без обновления знаний невозможно движение вперед. Именно эти приоритеты лежат в основе философии многопрофильного лицея „Унбер“», — заметил он.

Фото: © Михаил Захаров

По мнению Мухаметшина, в новом лицее созданы все условия для успешной учебы, укрепления здоровья, активных занятий спортом. «Прекрасно оборудованы учебные классы, есть актовый зал, спортплощадки и плавательный бассейн. Более того, сформирована отличная команда педагогов — творческих и увлеченных своим делом людей», — продолжил он.

Глава парламента также пожелал учащимся не пренебрегать опытом старших, прислушиваться к советам родителей и своих учителей.

«Дорогие первоклассники, сегодня вы делаете первый шаг во взрослую жизнь. Помните: все, чему вас научат в школе, обязательно пригодится в жизни. Поэтому старайтесь узнать как можно больше, хорошо учитесь, смело овладевайте знаниями, и пусть родители всегда гордятся вашими успехами. Формула жизненного успеха одна — знания, помноженные на упорство и трудолюбие», — заявил он.

Поздравляя присутствующих на торжественной линейке с Днем знаний, Мухаметшин заметил, что это «не только праздник детства, но и день, объединяющий все поколения». «Это праздник тех, кто постоянно повышает свой профессиональный уровень, для кого учеба является важным условием саморазвития», — убежден он.

Фото: © Михаил Захаров

Директор многопрофильного лицея № 11 Алмаз Хамидуллин сообщил, что для работы в этой образовательной организации в Казань приехали учителя из разных стран и регионов России. «Мы постарались собрать сильный коллектив, чтобы на протяжении каждого дня учителя вкладывали душу, старания на развитие детей. Здесь есть все для того, чтобы наши дети гармонично развивались», — резюмировал он.

Фото: © Михаил Захаров

Строительно-монтажные работы на объекте начались в декабре 2019 года. В новой общеобразовательной школе есть учебные классы, спортивные площадки, бассейн, актовый зал, столовая, гардероб. В стенах лицея школьники смогут получать качественное образование международного уровня.

Фото: © Михаил Захаров

Лицей будет работать в одну смену при шестидневной учебной неделе по четырем направлениям — математическому, лингвистическому, химико-биологическому и гуманитарному. На данный момент здесь будут учиться 737 школьников.

Особенностью лицея стала собственная разработка — мобильное приложение, которое поможет школьникам получать дополнительную информацию, а учителям и родителям — оперативно общаться. В нем объединено все необходимое — оценки, расписание, домашние задания, анонсы мероприятий, есть возможность заглянуть в меню столовой и оставить свой отзыв, а также организован документооборот (родители смогут легко и просто получить необходимые справки).

Фото: © Михаил Захаров

В лицее будет реализован проект «Иммерсивная школа». Дети с помощью очков виртуальной реальности смогут изучить правила поведения при опасных ситуациях.