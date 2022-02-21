Минниханов ознакомился с работой казанского лицея «Унбер»

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил многопрофильный лицей «Унбер» в Казани. Он осмотрел классы и другие помещения, а также пообщался с учителями, работающими в нем, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Лицей начал работать в сентябре прошлого года. Его воспитанниками являются 949 детей, получающих качественное образование международного уровня. Учеба здесь разделена на четыре направления: математическое, лингвистическое, химико-биологическое и гуманитарное. Занятия ведут опытные и современные учителя, приглашенные из разных городов России и зарубежья. Так, здесь работают педагоги из США, Колумбии, Казахстана.

Рустаму Минниханову рассказали о мероприятиях, проведенных здесь с открытия, в том числе цикле обучающих семинаров для учителей татарского языка. Также ему провели экскурсию по библиотеке, актовому залу, бассейну, столовой.