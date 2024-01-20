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Директор казанской УК: «Снегопад сплотил нас и жителей»
Из-за снежного шторма жители казанских домов, которые обслуживает управляющая компания «Всегда рядом», вышли убирать свои дворы. Об этом «Татар-информу» рассказал директор УК Александр Туркин.
«Этот снегопад сплотил нас и жителей. По всем дворам люди вышли на помощь дворникам. Где-то 5, где-то 10 человек. В некоторых дворах даже 20 человек. Люди помогают дворникам», – сообщил «Татар-информу» Туркин.
По штату у УК «Всегда рядом» числилось 17 дворников, но последние три дня работают порядка 36 человек, рассказал Туркин. Несмотря на дополнительно привлеченных работников, дворы заметает снегом очень быстро.
Фото: t.me/abd_vsegdaryadom, видео предоставлено мэрией Казани
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