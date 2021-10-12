Директор казанской гимназии №175 не признает вину в халатности
Амина Валеева – директор казанской гимназии №175, где 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу, не признает обвинение в халатности. Как рассказал агентству ее адвокат Руслан Нагиев, в сентябре против нее выдвинули обвинение.
«Свою вину она отрицает. Валеева сделала все возможное. Она выполнила свой долг. На данный момент ведется следствие», – сказал адвокат Валеевой.
Он отметил, что только благодаря грамотным действиям директора в трагедии удалось избежать еще больших жертв. Именно она дала команду закрыться в классах и кабинетах.
Напоминим, что трагедия произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175. В результате трагедии погибли девять человек, из которых семь – дети. Еще 23 человека получили ранения.
Галявиев выстрелил в стеклянную дверь, прошел в здание, а затем ранил женщину. В это время директор школы по системе оповещения успела предупредить учителей и учеников об опасности.
Сотрудники патрульно-постовой службы обезвредили и задержали Галявиева. Ведется следствие. На данный момент Галявиев отправлен на экспертизу в Санкт-Петербург.