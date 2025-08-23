Директор казанского лицея №35: В приоритете – углубленное изучение естественных наук

Состоявшееся накануне пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки прокомментировал директор казанского лицея №35 – образовательного центра «Галактика», член Штаба общественной поддержки Елена Глухарева.

«Только что завершилось масштабное августовское совещание, и хочу поделиться самыми яркими впечатлениями. Оно было не о формальных отчетах, а о живых и важных вещах: о талантах наших детей, о поддержке учителей и о том, как сделать школу настоящим центром притяжения», – заявила она.

«Чувствуется мощный импульс для работы в новом учебном году. Для нас в школах это означает четкие ориентиры. Мы получили конкретные задачи, которые помогут нашим ученикам стать конкурентоспособными и успешными. В приоритете – углубленное изучение математики, физики, химии, информатики и биологии. Мы будем активно развивать профильные классы, технические кружки и проектную деятельность, чтобы каждый ребенок мог найти себя и выбрать будущую профессию, востребованную в стране», – заверила педагог.

«Особое внимание уделим работе с талантами: усилим школьный этап олимпиад и будем целенаправленно готовить ребят к участию в них. Важнейшая роль отводится цифровой трансформации и безопасности. Наша задача – обеспечить сохранность данных и эффективное использование нового оборудования, полученного в рамках нацпроектов», – добавила Глухарева.

«Как директор я вижу огромную важность в усилении воспитательной составляющей: продолжим работу по сохранению родных языков и культур, развитию театральных студий и формированию этнического самосознания в гармонии с общероссийскими ценностями. Отдельная задача – тесное сотрудничество с родителями, их вовлеченность в жизнь школы», – уточнила она.

«Совещание задало высокую планку, и мы готовы браться за ее достижение с новой энергией. В новом учебном году нас ждет интересная и насыщенная работа. Уверена, что, объединив усилия с учителями и родителями, мы сможем реализовать все эти идеи для благополучия и успеха наших детей», – заключила директор лицея №35.