Директор драмтеатра «Мастеровые» удостоен звания «Заслуженный работник культуры РТ»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил Армандо Диамантэ с присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» (соответствующий указ Президента Татарстана Рустама Минниханова пока не размещен на портале руководителя республики).

«Поздравляю с присвоением звания „Заслуженный работник культуры Республики Татарстан“ директора русского драматического театра „Мастеровые“ Армандо Луиджиевича Диамантэ!» — написал глава Автограда в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что спектакли театра «Мастеровые» пользуются большой популярностью у челнинцев. Как рассказывал руководитель театра «Татар-информу», билеты на премьеры зачастую раскупают на месяцы вперед.

Армандо Диамантэ — уроженец Балтасинского района. До руководства театром возглавлял одну из местных телекомпаний, работал в сфере рекламы, был начальником отдела маркетинга холдинговой компании «Татнефтепродукт». Также он воплощал в жизнь городской проект «Культурный город», работал на посту советника по культуре руководителя исполкома Челнов.

В 2013 году Диамантэ возглавил драмтеатр «Мастеровые». Должность директора культурного учреждения он совмещает с постом заведующего платным отделением больницы скорой помощи, который занимает с 2020 года.

С того же года началось строительство нового здания «Мастеровых» в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. На реализацию проекта было направлено более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,08 млрд — из федерального бюджета.

1 сентября 2022 года Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия русского драматического театра, о чем сообщал «Татар-информ».