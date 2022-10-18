В челнинских «Мастеровых» перенесли сорванную премьеру – сломанный механизм починили

Фото: архив "Татар-информ".

В русском драматическом театре «Мастеровые» Набережных Челнов починили вышедший из строя механизм для передвижения декораций. Накануне из-за негодной конструкции зрители не смогли досмотреть премьеру сезона «Обыкновенное чудо».

«Показ премьеры состоится сегодня, 18 октября, и завтра, 19 октября. Механизм, который вчера вышел из строя, починить удалось. Сейчас он работает. Что произойдёт в течение дня, мы не знаем», — поделился с «Татар-информом» директор театра Армандо Диамантэ.

Механизм сломался вчера прямо во время представления – спустя всего 50 минут после начала спектакля. После срыва премьеры в театр пригласили специалистов компании LTM Music, которые делали круг. Механики чинили конструкцию до самой ночи.

«В данную секунду он крутится, он работает, — уверяет директор театра. — Сегодня весь день его будем гонять. Если до вечера ни разу не встанет, значит будет спектакль».

Зрителям, которые не смогли досмотреть премьеру, предложат дополнительный день. «Пока весь октябрь продан. Мы выбираем день, который еще не продавался, и предложим прийти зрителям именно в этот день», — пояснил Армандо Диамантэ.

Напомним также, что в сентябре у нового здания театра «Мастеровые» испортили статую, а у одной из статуй треснул пополам телефон, который она держит в руках.

Строительство нового здания драмтеатра началось в октябре 2020 года в рамках национального проекта «Культура». На реализацию проекта было направлено более 1,8 млрд рублей, в том числе 1,08 млрд — из федерального бюджета. 1 сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».