Директор ассоциации «Ирбис» объяснила роль экопросвещения среди детей

Важно заниматься экопросвещением детей с самого раннего возраста, чтобы они понимали ценность природы и оберегали ее и во взрослом возрасте. Об этом на сессии конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий», проходящей в Казани, заявила директор Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Дарья Петрова.

«Мы уделяем много внимания работе с детьми. Это наше будущее. На одной из таких лекций мы рассказывали о том, что нельзя ставить охотничьи петли, а одна девочка в сельской школе сказала, что ее папа так делает и она попросит его перестать. Вот так мы можем повлиять и на взрослых», – заметила она.

Говоря о популяризации именно снежных барсов, Петрова напомнила, что в прошлом году был выпущен фильм «Хозяин Алтайских гор», посвященный ирбисам. Его премьера прошла во многих регионах страны, в том числе в Татарстане, где на показ приехал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Также в прошлом году в Казанском Кремле мы открыли интерактивную выставку о снежном барсе. Можно было услышать, какие он издает звуки, узнать интересные факты. Понятно, что ее целевой аудиторией были дети, но было много интереса и со стороны взрослых», – продолжила директор ассоциации.

Еще для популяризации ирбисов в Москве было создано большое граффити со снежным барсом, которое стало популярным местом для фотографирования у туристов и местных жителей, а в столичном зоопарке был запущен видеоролик с выпрыгивающим барсом.