Дипломат Минниханов, Казань как пригород Москвы и смерть Пригожина: обзор событий недели

Успешный вояж Минниханова в Будапешт можно считать демонстрацией нового высокого статуса доверенного лица внешней политики России Фото: rais.tatarstan.ru

Доверенное лицо страны: итоги визита Рустама Минниханова в Венгрию

Рустам Минниханов усиливает свое и без того серьезное влияние на международной арене. Его успешный вояж в Будапешт можно считать демонстрацией нового высокого статуса доверенного лица внешней политики России. Причем не только в привычном для Раиса поле взаимодействия с исламским миром, но и в пространстве Европы. Также это свидетельствует о действительно серьезном расширении делегированного Рустаму Минниханову дипломатического фронта работы.

Все это говорит как о высоком доверии, так и о высокой оценке дипломатических усилий Минниханова по продвижению интересов не столько Татарстана, а уже всей России. По сути, по статусу и по контактам дипломатическую работу Раиса можно смело приравнивать к функционалу министра иностранных дел России. Но лидер Татарстана ни в коем случае не подменяет работу Сергея Лаврова, а дополняет ее за счет своего уникального позиционирования.

Минниханова благосклонно и позитивно воспринимают политики Европы, Африки и лидеры исламского мира. К такому качественному прорыву в международных контактах Татарстана привела долгая, кропотливая работа руководителя республики по выстраиванию отношений с исламским миром по линии стратегической группы «Россия – Исламский мир». Плюс то, что Рустам Минниханов является лидером татар, второго по численности народа России.

Во внешней политике Раиса есть определенный парадокс – он поддерживается как европейскими политиками, так и политиками стран исламского мира, имеющими расхождения во взглядах на существующее мироустройство. Исламский мир в большинстве своем плотно взаимодействует с Европой, но в последнее время (особенно после начала СВО на Украине) в этих отношениях стала проявляться турбулентность. Не все исламские страны скачут под западную дудку, а многие из них открыто поддержали Россию.

Рустама Минниханова поддерживают как европейские политики, так и политики стран исламского мира Фото: rais.tatarstan.ru

Мир на наших глазах уже стал многополярным, гегемония Запада перестала быть абсолютной. И западные политики отчетливо понимают, что с исламским миром уже трудно вести разговор с позиции силы, что нужно учитывать интересы исламского мира, договариваться с ним на взаимовыгодных условиях. И в такой ситуации прагматичные европейские политики видят Минниханова не только выразителем интересов России, но и проводником и помощником по взаимоотношениям с исламским миром. Так что у Рустама Минниханова будет еще много дипломатической работы.

Более того, в следующем году у дипломата Рустама Минниханова открываются новые перспективы – Казань по указу Президента России Владимира Путина в октябре 2024 года станет местом проведения саммита БРИКС. Что, разумеется, опять свидетельствует о самом высоком доверии Раису со стороны высшего руководства страны. Сегодня в союзе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) происходят поистине революционные изменения. Группа трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, именно мира, кооперации. И это будет действительно грандиозная коалиция в новой мировой архитектуре и в глобальной политике. Все это великолепие соберется в Казани и провозгласит новый мировой порядок. При непосредственном участии доверенного лица российской дипломатии Рустама Минниханова.

Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов Фото: kremlin.ru

Саммит БРИКС: чем удивил Йоханнесбург и что ожидается в Казани

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге удивил, прежде всего, тем, что на нем добились значимых результатов. 24 августа 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов. Пока лишь приглашены – членство новых участников БРИКС начнется с 1 января 2024 года. Так что в Казани в октябре 2024 года соберется не только большая компания из лидеров десятков стран мира, но и официальных членов БРИКС станет еще больше.

Более того, у Казани есть все шансы стать местом, где будет объявлено о дальнейшем расширении официальных членов БРИКС, потому что только к саммиту в Йоханнесбурге подали заявки на вступление почти две дюжины стран. Если в Казани все получится, то БРИКС может стать крупнейшим политическим и экономическим союзом на планете и обозначить новый мировой порядок, основанный на справедливой многополярности, где политическое доминирование Запада окончательно уйдет со сцены.

Саммит в Йоханнесбурге можно оценивать как торжество прагматичного подхода в международном сотрудничестве Фото: kremlin.ru

На саммите в ЮАР никто не стал педалировать политическую составляющую БРИКС, а напротив, сосредоточились на экономических аспектах работы объединения. Например, обсуждалась тема создания единой расчетной единицы БРИКС – альтернативы доллару. Но эта сама по себе скользкая тема (каждый хочет быть главным оператором в подобных расчетах, особенно Китай) расчетной единицы БРИКС на форуме была вычеркнута из обсуждения – страны объединения говорили только об углублении взаимной торговли в национальных валютах.

Так что саммит в Йоханнесбурге можно оценивать как торжество прагматичного подхода в международном сотрудничестве. Но, повторимся, Йоханнесбург – это всего лишь удачный пролог для более грандиозного по ожиданиям саммита в Казани в 2024 году. Для Татарстана саммит БРИКС станет уникальной возможностью продемонстрировать свой промышленный, сельскохозяйственный и торговый потенциал и даст дополнительный толчок экономическому и политическому развитию республики. Саммит БРИКС в Казани пройдет удачно — в этом нет никаких сомнений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Удача всегда нужна. Но я гарантирую вам, что удача в Казани обеспечена», – заявил глава МИД.

Традиционные Дни Татарстана в Москве прошли, как всегда, с большим размахом и не менее впечатляющими результатами Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Дни Татарстана в Москве: скоро это будут «Дни пригорода»

Традиционные Дни Татарстана в Москве прошли, как всегда, с большим размахом и не менее впечатляющими результатами. Помимо большой культурной программы хочется выделить моменты, связанные с взаимодействием не только первых лиц Татарстана и Москвы, но и деятельное участие в торжествах выходца из Татарстана, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Было многое сказано о стратегическом партнерстве Татарстана и Москвы – Сергей Собянин, мэр Москвы, и Раис Татарстана наговорили друг другу множество комплиментов. Москва и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению информационных технологий в сферу образования. Также Собянин высказался о будущем транспортных путей между Татарстаном и Москвой. И сделал это очень образно: «По сути, мы друг у друга в пригороде будем, можно ездить на работу», – с юмором отметил мэр Москвы.

Было многое сказано о стратегическом партнерстве Татарстана и Москвы – Сергей Собянин, мэр Москвы, и Раис Татарстана наговорили друг другу множество комплиментов Фото: rais.tatarstan.ru

И это не какое-то далекое будущее – уже в этом декабре Казань и Москву свяжет трасса М12, которая сократит время в пути между городами с 13 до 6-7 часов. А в перспективе – запуск высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые и вовсе сократят время в дороге до 2 часов. Примерно столько же тратят те же москвичи с окраин и пригородов, добираясь по пробкам до центра Москвы.

При таком положении дел о Татарстане действительно можно рассуждать как о пригороде Москвы или о Москве как о пригороде Татарстана. Получится огромная агломерация Москва – Татарстан, и нам еще только предстоит понять, какие положительные и отрицательные эффекты мы получим. Если с положительными более-менее ясно, то отрицательные эффекты требуют осмысления. Так, например, сокращение времени в пути может привести к маятниковой миграции татарстанцев в столицу страны на заработки в силу более высоких денежных доходов. Это может привести к перекосам на местном рынке труда. Так что путь к размышлениям открыт. А так в будущем праздники Татарстана будут отмечать в Москве. И наоборот.

Гибель Пригожина: противоречивый и мятежный пассионарий пришел к закономерному концу

Смерть Евгения Пригожина и ряда высокопоставленных сотрудников ЧВК «Вагнер» в небе над Тверью потрясла большинство россиян. Погибла фигура титанического масштаба, сложный противоречивый герой и в то же время антигерой. Основанная и возглавляемая им частная военная компания стала одной из самых сильных не только в России, но и во всем мире. «Музыканты» покрыли себя воинской славой на все времена в сражениях за Артемовск (Бахмут), Попасную, Соледар, Светлодарск, в успешных военных и политических кампаниях в Сирии, Судане, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Мали, Конго. Особенно выделяется битва за Артемовск, когда ЧВК «Вагнер» сковала боями все основные силы ВСУ и устроила там «бахмутовскую мясорубку» украинским военнослужащим. Тем самым они дали возможность Российской армии основательно подготовиться к контрнаступлению украинцев.

Увы, но говорить о нем только как о герое мешает история с вооруженным мятежом 23-24 июня, когда Евгений Пригожин, ослепленный обидами и переполненный амбициями, повернул бойцов ЧВК «Вагнер» против своей страны в самый разгар украинского контрнаступления. Он прекрасно просчитал, что все серьезные военные ресурсы страны сосредоточены на украинском направлении. И если бы части регулярной армии сняли с СВО для отпора мятежникам, то получили бы огромную брешь в обороне, чем враг незамедлительно бы воспользовался.

Кроме этого, вагнеровцы двигались по зонам, насыщенным российским гражданским населением. В силу этих причин мятежники быстро дошли почти до Москвы и захватили Ростов-на-Дону. Не обошлось и без жертв – от рук вагнеровцев погибло 15 российских военнослужащих, в основном военных летчиков. В те дни Владимир Путин предельно жестко охарактеризовал поступок руководства ЧВК «Вагнер» как измену и предательство. Об этом тоже следует помнить.

У Пригожина было много врагов – уж слишком конфликтный был человек Фото: стоп-кадр видео

У Пригожина было много врагов – уж слишком конфликтный был человек. С кем он только не конфликтовал. У него был конфликт с Минобороны, конфликты в Питере из-за выборов и по деловым вопросам, да и вообще был конфликт с российским руководством во время мятежа. Он конфликтовал с французами (ЦАР и Мали), с поляками из-за давления, которое «Вагнер» оказывал на границе, с украинцами.

Сам Пригожин это хорошо понимал и относился к смерти как фаталист. Вот, например, что он говорил на встрече с журналистами в Екатеринбурге 30 мая 2023 года:

«Я за последние десять лет раз сто проходил момент, когда меня должны были убить, но этого не случалось. И я очень философски отношусь к дальнейшей своей жизни. Через несколько дней у меня день рождения, мои близкие спрашивают, будет ли он. Я говорю: “Хрен его знает”. С утра скажу, если буду жив-здоров. Так же относятся все парни в ЧВК “Вагнер”. Мне 62 года. Первый раз я должен был погибнуть давным-давно, в свои 53. Поэтому ничего страшного», – говорил Пригожин.

По словам Минуллиной, «РОСТКИ» расшифровывается как РОС — Россия, КИ — Китай, а Т между ними — это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Талия Минуллина показала «РОСТКИ»: промышленникам республики презентовали форум «Россия – Китай»

На этой неделе руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на встрече руководителей промышленных предприятий с представителями министерств и ведомств презентовала важное предстоящее событие сентября. Речь о Первом Российско-китайском форуме «РОСТКИ», который пройдет в Казани 7-8 сентября.

Название «РОСТКИ» не случайно. По словам Минуллиной, расшифровывается оно как РОС — Россия, КИ — Китай, а Т между ними — это Татарстан как гостеприимная площадка для эффективного диалога. В программе форума более 50 деловых сессий, в том числе на темы сотрудничества в сферах IT, машиностроения, нефтехимии, транспорта, туризма, образования. Будут секции, посвященные политике, робототехнике, микроэлектронике, станкостроению, судостроению, растениеводству и животноводству, электротранспорту, логистике, финансам, культуре, образованию, медицине, спорту и туризму. Участниками форума станут более 3 тысяч человек. Подтвердили участие 19 официальных китайских делегаций.

Наверное, излишне говорить о чрезвычайной важности взаимоотношений Татарстана с Китаем, особенно в последнее время. Взаимная торговля Татарстана с Поднебесной стремительно растет. Товарооборот в прошлом году увеличился в 1,6 раза и превысил $1,6 млрд долларов. Работают межправительственные соглашения с китайскими провинциями Сычуань, Хунань, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Аньхой, городом Чунцин. Кроме того, 15 городов республики побратимы с китайскими городами. С 2015 года в Казани работает Генеральное консульство КНР.

Идея Талии Минуллиной с таким российско-китайским регулярным форумом в столице Татарстана очень интересна и перспективна. По сути, Татарстан может стать при таком подходе региональным связующим звеном и комфортной деловой площадкой для провинций Китая и субъектов России, этаким российско-китайским хабом. Тем более что Казань через саммит БРИКС в 2024 году еще больше прокачает свою узнаваемость для китайцев.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru