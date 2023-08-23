Йоханнесбург-2023: почему судьбоносный Саммит БРИКС надо ждать в Казани, а не в ЮАР

Саммит БРИКС в ЮАР вряд ли окажется судьбоносным, как многие ожидают

Фото: скрин видео

БРИКС как предчувствие

Саммит БРИКС в ЮАР вряд ли окажется судьбоносным, как многие ожидают. Вся загвоздка в резком расширении коллектива. Дело в том, что за последнее время более двадцати стран официально подали заявки на вступление, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС.

Если объединение сможет серьезно расшириться, то станет не только сугубо экономическим клубом, как ранее было, – БРИКС претендует на роль крупнейшего политического союза на планете. И хочет обозначить новый мировой порядок, основанный на справедливой многополярности, где политическое доминирование Запада отступит на второй план.

Есть предчувствие: на саммите БРИКС в ЮАР самой организации существенно расшириться не получится. Потому что это уже сама по себе пестрая компания. Даже в текущем составе есть несколько стран-стратегов, имеющих свой взгляд на геополитику, вроде Китая, Индии, России. Но есть и Бразилия с ЮАР, играющие «вторым номером». Поэтому нынешнее сосуществование этих стран мало затрагивало политические аспекты и главным образом превалировала тема экономического сотрудничества.

БРИКС претендует на роль крупнейшего политического союза на планете Фото: brics2023.gov.za

В случае расширения БРИКС политика может стать яблоком раздора

Теперь же, именно за счет расширения объединения по геополитическим, а не экономическим мотивам, политика рискует стать тем яблоком раздора в будущем объединении. Объединиться за все хорошее против плохого Запада – отличный мотив, но слишком общий. Дьявол, как всегда, кроется в мелких деталях, а точнее, в разных геополитических интересах объединяющихся стран.

Например, есть страны вроде Бразилии, Индии и ЮАР, которые не хотят конфронтации с коллективным Западом, но хотят другой миропорядок, при котором не теряется собственная идентичность и суверенитет.

Россия в лице Сергея Лаврова осторожно отмечает, что у объединения нет цели стать «новым коллективным гегемоном», но «одной из опор нового, более справедливого полицентричного миропорядка» оно может стать.

Китай и вовсе стал делать заявку на лидерство в организации, противопоставляя расширенный БРИКС союзу стран G7 или G20 и форсируя тему единой валюты стран БРИКС. Но Индия тоже жаждет инициативного лидерства в БРИКС.

Как писал Пушкин: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Прием новых членов – это вступление не каких-то пассивных игроков. Как можно ожидать пассивной роли, например, от таких гигантов, как Саудовская Аравия или Индонезия. Новички объединения вольются в состав объединения со своими взглядами, и с ними придется считаться.

Разгоняемая Китаем тема о введении единой валюты БРИКС безусловно интересна и востребована Фото: ru.freepik.com

Когда в друзьях согласья нет

Пока нет единства даже по вопросу принятия новых участников. По данным агентства Bloomberg, Китай призывает быстро расширить объединение, а Индия и Бразилия якобы выступают против и хотят, чтобы возможные будущие участники сначала стали наблюдателями. Поэтому вряд ли возможен какой-то взрывной прирост новых участников на этом саммите.

Разгоняемая Китаем тема о введении единой валюты БРИКС безусловно интересна и востребована как средство разрушения долларовой гегемонии, но какой это неблизкий путь! Достаточно привести пример евро – к нему шли аж с 20 лет, с момента создания Европейской валютной системы в 1979 году.

Для того чтобы единая валюта БРИКС была введена в обращение, все страны – члены валютного союза должны отвечать жестким критериям стабильности: в отношении уровня инфляции в стране, приемлемого уровня государственной задолженности и дефицита бюджета. А процентные ставки по банковским кредитам должны быть гармонизированы. То есть это пока еще даже не проект, а «прожект». Слишком много предстоит работы, чтобы повторить путь, который, например, прошли страны Евросоюза по созданию единой валюты.

Сегодняшний саммит БРИКС вряд ли добьется каких-либо существенных успехов, но главное – начать, подстроиться под формирующийся глобальный тренд многополярности Фото: скрин видео

К саммиту БРИКС в Казани группа должна дозреть

Ситуация не только с количественным, но и качественным расширением БРИКС довольно противоречивая. Трудно будет добиться, чтобы столь разношерстный оркестр начал играть в унисон: многие лезут в дирижеры, ноты тоже у всех разные, наряду с инструментами. Понятно, что музыканты собираются сыграть симфонию, но пока на начальном этапе будет какофония и настройка.

Сегодняшний саммит БРИКС вряд ли добьется каких-либо существенных успехов, но главное – начать, подстроиться под формирующийся глобальный тренд многополярности. А там, глядишь, к саммиту 2024 года в Казани участники сверят часы и созреют для более конструктивного диалога. И тогда именно казанский саммит может стать судьбоносным в мировой дипломатии и геополитике.

Путин переосмысляет БРИКС

Президент России Владимир Путин уже выступил с видеообращением к гостям и участникам делового форума БРИКС, который по традиции проводится перед началом саммита межгосударственного объединения. Главное в обращении Путина то, что он не стал углубляться в политическую составляющую саммита. Напротив, сосредоточился на более прозаических экономических аспектах взаимодействия.

«Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами», – заявил российский лидер.

Развивая в своей речи тему продовольственных поставок, Путин дал сигнал об открытости России для возобновления, но уже на новой основе и на новом формате, зерновой сделки.

«Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай. В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – сказал Путин.