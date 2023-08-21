Высшая лига дипломатии России и зерновая сделка: что значит визит Минниханова в Будапешт

В субботу татарстанский лидер провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: rais.tatarstan.ru

«Рустам Минниханов усиливает свое влияние на международной арене»

Минувший уик-энд Рустам Минниханов провел в Будапеште с рабочим визитом. В субботу татарстанский лидер провел переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. А также в кулуарах XIX чемпионата мира по легкой атлетике встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

На следующий день Минниханов принял участие в государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана. Эта дата определена как день основания венгерского государства. На мероприятии он встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани, а также с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В празднике приняли участие главы Сербии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и другие первые лица.

«Реальность такова, что Рустам Минниханов усиливает свое и без того серьезное влияние на международной арене. Давайте смотреть на его вояж в Будапеште через официальную и неофициальную оптику», – сразу расставил акценты в беседе с корреспондентом «Татар-информа» обозреватель Альберт Бикбов.

Рустам Минниханов с 2014 года является Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: rais.tatarstan.ru

Почему татарстанский лидер представлял Россию в Венгрии

Стоит отметить, что Рустам Минниханов с 2014 года является Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Уже давно понятно, что эта должность совсем не «номинально-выставочная». Не зря именно Минниханов, а не глава МИД Сергей Лавров представлял Россию в Будапеште. О причинах выбора татарстанского лидера посланником России «Татар-информу» рассказал известный российский дипломат и политолог Сергей Марков.

«Венгрия ориентируется на прагматически-экономические характеры. Кроме того, она делает жесты в сторону исламских стран. Экономическое взаимодействие с ними позволяет укрепить ее особое положение в Евросоюзе. Также я думаю, что всем европейцам все время приходится оправдываться перед Брюсселем, перед Вашингтоном. И оправдаться, что визит Минниханова является экономически ориентированным, легче, чем при случае с визитом Лаврова», – считает эксперт.

Так или иначе, очередная дипломатическая миссия Минниханова под флагом России, безусловно, повышает вес Раиса Татарстана в неофициальных рейтингах губернаторов страны. Так, «биржа губернаторов» «Политброкер» в очередном рейтинге поставила лидера республики на второе место по росту влияния вслед за губернатором Ростовской области.

«Татарстан, как мост между Западом и Востоком, теперь работает не только внутри России, но и на внешнем контуре. Такие времена», – комментируют ситуацию авторы рейтинга.

«Здесь в лице Минниханова мы видим уже не руководителя российского региона, а высокопоставленного дипломата, ведущего переговоры в интересах не только Татарстана, но и всей России. На мой взгляд, к такому качественному прорыву в международных контактах привела долгая кропотливая работа Минниханова по выстраиванию отношений с исламским миром по линии стратегической группы “Россия – Исламский мир“», – комментирует Бикбов.

Сергей Марков: «Венгрия ориентируется на прагматически-экономические характеры. Экономическое взаимодействие с ними позволяет укрепить ее особое положение в Евросоюзе» Фото: vk.com/politologmarkov

Минниханов – Кадыров: как распределились роли в тандеме «главных мусульман» России

Минниханов очевидно закрепляется в статусе главного дипломата мусульманской части России. Вообще регионы России, где большинство исповедуют ислам, на политической арене принято ассоциировать с двумя личностями – лидерами Татарстана и Чечни Рустамом Миннихановым и Рамзаном Кадыровым.

В последние годы, и особенно на фоне СВО, у лидеров мусульманского мира России гармонично сложились роли. Кадыров – силовой блок и жесткая критика Запада, Минниханов – тонкая дипломатия и развитие экономических отношений на внешнеполитической орбите. С такой оценкой в беседе с «Татар-информом» согласился и Сергей Марков.

«Действительно, у нас есть несколько регионов, которые очень активны в мусульманском мире. Дело в том, что в Чечне уровень общественного бытия в рамках ислама на порядок выше, чем в других российских регионах. Это направление, так сказать, политический ислам, у Кадырова сильно развито», – говорит политолог.

По его словам, у Минниханова совсем другая специализация, поскольку Татарстан является одним из главных лидеров в экономике. «По многим параметрам вообще на первом месте находится. Татарстан экономически больше, чем все остальные исламские республики России вместе взятые», – считает Марков.

Еще в пятницу в немецких СМИ появилась информация, что главная цель визита Минниханова в Венгрию – в проведении переговоров по новому формату зерновой сделки Фото: rais.tatarstan.ru

Зерновая сделка: обсуждал ли Минниханов новый коридор с Турцией и Катаром

Между тем у визита Минниханова в Венгрию, по неофициальным данным, было и геополитическое значение. Еще в пятницу в немецких СМИ появилась информация, что главная цель визита Минниханова в Венгрию – в проведении переговоров по новому формату зерновой сделки.

По информации издания, Россия может заключить договор с Турцией и Катаром, в результате которого российское зерно будет поставляться в беднейшие страны Африки. Отмечалось, что Катар выступит в качестве спонсора сделки, оплачивая зерно получателям продовольствия, а Турция откроет соответствующие морские коридоры.

Немецкие журналисты также сообщали, что Эрдоган намерен включить в условия сделки возобновление зернового коридора и для Украины.

Напомним, что Россия вышла из прошлого договора, поскольку киевский режим использовал коридоры для получения западных вооружений, а зерно получали страны Западной Европы, а не беднейшие государства, как сообщалось ранее. Кроме того, коллективный Запад так и не выполнил своих обещаний по отмене санкций против поставок российского зерна.

Альберт Бикбов: «Понятно, что в силу закрытости переговоров по новой зерновой сделке официальной информации пока нет» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы помним, каким крахом завершилась по вине Запада и Украины предыдущая зерновая сделка»

«Понятно, что в силу закрытости переговоров по новой зерновой сделке официальной информации пока нет. Мы помним, каким крахом завершилась по вине Запада и Украины предыдущая зерновая сделка, поэтому к публичному информированию все стороны потенциальной зерновой сделки-2 подходят крайне осторожно. Если переговоры состоялись, то выбор в переговорщики Минниханова в этом вопросе абсолютно прозрачен и понятен – помимо опыта и высоких скиллов в дипломатической работе Рустама Минниханова связывают многолетние наработанные личные тесные отношения как с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, так и с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани», – заявил Бикбов.

Напомним, что с лидером Катара Минниханов лично общался в декабре прошлого года во время визита в эту страну. А в таких делах уровень личного доверия значит многое.

Какой-либо официальной информации о зерновой составляющей визита Минниханова в Венгрию на момент публикации данного материала не поступило. Но это не должно удивлять. Если договоренности были достигнуты, то, скорее всего, официально о них объявят в рамках личных переговоров Президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Ранее турецкий телеканал AHaber сообщил, что главы государств встретятся в конце августа. По данным СМИ, не исключается, что не Путин поедет в Стамбул, а Эрдоган посетит Россию.

Так или иначе, позитивная атмосфера, которая окружала визит Минниханова в Венгрию, может означать, что положительный результат в переговорах мог быть достигнут.

Орбан назвал визит Минниханова большой честью и выразил удовлетворение, что татарстанский лидер примет участие в государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана Фото: rais.tatarstan.ru

Официальная повестка визита Минниханова в Будапешт

А чем занимался Рустам Минниханов в Венгрии согласно официальной повестке? В субботу Раис Татарстана поблагодарил Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за развитие российско-венгерских отношений в эпоху западных санкций.

«Несмотря на ситуацию в мире, наши отношения все равно являются устойчивыми и дружественными», – заявил Рустам Минниханов.

Раис также отметил рост татарстано-венгерского товарооборота более чем в два раза за прошлый год. Сейчас он достиг суммы около 1 млрд долларов.

Орбан, в свою очередь, назвал визит Минниханова большой честью и выразил удовлетворение, что татарстанский лидер примет участие в государственном празднике Венгрии – Дне святого Иштвана. Эта дата определена как день основания венгерского государства.

«У нас завтра будет национальный праздник, и мы любим его праздновать со своими друзьями», – сказал Орбан.

В воскресенье Минниханов провел деловую встречу с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком Фото: rais.tatarstan.ru

«Не все скачут под западную дудку, многие исламские страны открыто поддержали Россию»

«Не все скачут под западную дудку, многие исламские страны открыто поддержали Россию. Мир на наших глазах уже стал многополярным, гегемония Запада перестала быть абсолютной. И западные политики отчетливо понимают, что с исламским миром уже трудно вести диктат с позиции силы. И в такой ситуации прагматичные европейские политики видят Минниханова не только выразителем интересов России, но и проводником по взаимоотношениям с исламским миром», – считает Альберт Бикбов.

А в воскресенье Минниханов провел деловую встречу с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Собеседник Раиса РТ сразу заверил татарстанского лидера, что Босния и Герцеговина категорически против санкций в отношении России.

«Признательны за вашу последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Российской Федерацией», – ответил Рустам Минниханов.

Также Раис республики обратил внимание на сходство Татарстана с Боснией и Герцеговиной по территории, населению и в части межконфессиональных отношений. Додик в ответ выразил глубокое уважение Владимиру Путину. И сообщил, что с удовольствием посетит Казань в рамках готовящегося визита в Россию.