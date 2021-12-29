Дипломат Боррель назвал ряд требований России по гарантиям безопасности неприемлемыми

Выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности, в частности о прекращении движения НАТО на восток неприемлемы, заявил в интервью газете Welt глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — приводятся слова дипломата.

Боррель отметил, что в ходе предстоящих в январе переговоров нужно обсуждать не только Украину и деятельность Североатлантического альянса, но и все «нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году».

Он напомнил, что ЕС не согласна с очень многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми действиями РФ, которые Москва считает «внутренними делами».

Дипломат подчеркнул, что в переговорах должен участвовать и Брюссель, поскольку переговоры по гарантиям безопасности касаются не только США и России.

Напомним, МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров о гарантиях безопасности, которые были переданы США и НАТО. Документ предполагает исключение дальнейшего движения альянса на восток, размещения им военных баз в соседствующих с Россией странах, а также вступление в НАТО стран бывшего СССР.

На ежегодной пресс-конференции Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия ясно донесла свою позицию и ее дальнейшие действия по обеспечению своей безопасности будут зависеть от результатов предстоящих переговоров, которые ожидаются 10 января 2022 года.