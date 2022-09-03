«Динамо» примет «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня московское «Динамо» сыграет на своем льду против казанского «Ак Барса» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 13:00 по московскому времени.



Отметим, что в летнее межсезонье «Ак Барс» подписал контракты с нападающими Станиславом Галиевым и Вадимом Шипачевым. А также с защитником Вячеславом Войновым. Все трое в прошлом сезоне выступали за московское «Динамо».

Ранее стал известен состав хоккеистов «Ак Барса», которые полетели на выездную серию. Команда Олега Знарка, помимо сегодняшней игры с бело-голубыми, сыграет в Москве с ЦСКА (3 сентября). Отметим, что состав не попали форварды Данис Зарипов и Кирилл Петров. Оба предположительно заболели и находятся на карантине.

Накануне «Ак Барс» опубликовал видеоролик, посвященный старту сезона. В нем Александр Радулов представлен «Татарским дьяволом», Станислав Галиев снайпером, Вадим Шипачев профессором, а ветераны клуба во главе с Данисом Зариповым - «местными авторитетами».

Ролик отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов и репостнул в личном телеграм-канале. «Мы с вами! Алга, Ак Барс!», – подписал он видео.

Отметим, что нижнекамский «Нефтехимик» также сегодня проведет свой выездной матч против московского ЦСКА. Начало встречи в 17:00.

Расписание матчей «Ак Барса» и «Нефтехимика» на выездной серии в Москве

3 сентября

Динамо — Ак Барс 13:00

ЦСКА — Нефтехимик 17:00

5 сентября

ЦСКА — Ак Барс 19:00

Динамо — Нефтехимик 19:30