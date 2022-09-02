news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
2 сентября 2022  12:19
Артур Халилуллов

Алга «Ак Барс»: Рустам Минниханов репостнул промо-ролик «Ак Барса»

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов репостнул в своем телеграм-канале предсезонный видеоролик казанского хоккейного клуба «Ак Барс». «Мы с вами! Алга, Ак Барс!», – подписал он видео.

Сегодня «барсы» в своих соцсетях опубликовали шутливое видео, в котором представили Александра Радулова «Татарским дьяволом», Станислава Галиева снайпером, Вадима Шипачева профессором, а ветеранов клуба во главе с Данисом Зариповым - «местными авторитетами».

Напомним, что Рустам Минниханов встречался с «Ак Барсом» на традиционной предсезонной встрече. Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об этом.

Завтра «Ак Барс» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ нового сезона в Москве. Команда Олега Знарка сыграет с «Динамо». Начало встречи в 13:00.

#Рустам Минниханов #Ак барс #хоккей #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100