Зарипов и Петров не полетели с «Ак Барсом» в Москву на матчи с «Динамо» и ЦСКА

Стал известен состав «Ак Барса», который полетел в Москву на стартовые матчи против «Динамо» (3 сентября) и ЦСКА (5 сентября»). Первый матч команда Олега Знарка проведет в субботу в 13:00.

Отметим, что в опубликованный пресс-службой список не попали форварды Данис Зарипов и Кирилл Петров. Оба предположительно заболели и находятся на карантине.

Состав «Ак Барса» на выезд:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.

Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачёв.