Ведущая Tatarstan Today Дина Газалиева награждена медалью «За доблестный труд»

Заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в Москве, автор и ведущая международного медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дина Газалиева награждена медалью «За доблестный труд».

«Эта награда – признание того, что не просто работаешь много лет, а работаешь с пользой. Для меня самым главным учителем, вдохновителем с детского возраста стала моя мама, тоже заслуженный журналист. Я с детства наблюдала, как она работает, и этот творческий процесс меня так заразил, что я твердо решила – пойду работать журналистом, пойду по стопам мамы!» – прокомментировала свое награждение Дина Газалиева представителям СМИ.

Она в медиасфере более 30 лет, сначала работала в Набережных Челнах в печатных СМИ и на радио, а потом на телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» – с момента основания.

«Люблю, когда рядом интересные люди, которых можно послушать и вдохновиться. Моя работа – постоянный источник вдохновения. Если собеседник был интересным, то после общения летаю в прямом смысле неделю», – отметила Дина Газалиева.

На церемонию она пришла вместе с матерью Розой Газалиевой, заслуженным журналистом Татарстана. Та долгие годы работала в медиа КАМАЗа и на телекомпании «Эфир».

«Я рада, что дочь приносит республике пользу своим трудом, нравится зрителям», – заметила в свою очередь Газалиева-старшая.

Церемония вручения государственных наград России и Татарстана прошла в Пушечном зале Казанского Кремля. Мероприятие было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

«Каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Хочу выразить всем присутствующим слова глубокого уважения и признательности», – отметил, в частности, в своей речи Раис Татарстана Рустам Минниханов и пожелал награждаемым крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности.