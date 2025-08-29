«Вы приносите большую пользу республике»: Раис РТ вручил награды выдающимся татарстанцам

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © «Татар-информ»

Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня в Казанском Кремле 55 выдающимся жителям республики Раис РТ Рустам Минниханов. Мероприятие прошло накануне праздника – Дня республики.

«В этом зале сегодня наиболее отличившиеся татарстанцы, которые своим талантом и трудом укрепляют позиции республики как опорного региона страны. Рад вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что, несмотря на все вызовы и внешнее давление на страну, Татарстан занимает лидирующие места по макроэкономическим показателям и остается одним из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов. В республике создаются новые рабочие места, формируется современная инфраструктура, реализуются социальные программы, развивается малый и средний бизнес. Предприятия наращивают объемы производства, внедряют отечественные технологии, модернизируют и вводят новые мощности.

«Прочной основой для устойчивого роста экономики республики и повышения качества жизни татарстанцев является неизменная поддержка Президента России Владимира Путина и федерального Правительства. Важным фактором успехов республики выступает сплоченность и трудолюбие татарстанцев», – сказал Рустам Минниханов.

Он поблагодарил тружеников тыла – ветеранов Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – Комарову Раису Васильевну и Салмина Степана Васильевича, которые, по его словам, стали примером для подрастающего поколения и всех татарстанцев. Сегодня ветераны были награждены медалями «За доблестный труд».

«В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретает сохранение исторической памяти и преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. Большой вклад в эту работу вносит начальник штаба регионального отделения «Юнармии», председатель Союза ветеранов республики генерал-майор Александр Бородин», – отметил Минниханов.

В условиях специальной военной операции продолжают проявлять свои лучшие качества бойцы – жители и уроженцы республики.

«Мы гордимся земляками, которые самоотверженно встали на защиту Родины, проявляют мужество и отвагу на поле боя. Участники специальной военной операции сегодня в этом зале. Давайте поприветствуем наших бойцов аплодисментами», – сказал Раис Татарстана.

Он также подчеркнул, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет и вопрос будущего народа страны.

«Хочу поприветствовать супругов Калимуллиных из Нижнекамска, достойно воспитавших семерых детей. Сегодня они удостоены ордена «Родительская слава», – заметил Рустам Минниханов.

Раис РТ также сообщил, что каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности, а также поздравил с наступающим Днем республики.

Минниханов вручил ордена «За доблестный труд», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык» и другие награды. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» оказались отмечены участники специальной военной операции. Героев и ветеранов зал приветствовал стоя.

Награжденному медалью «За доблестный труд» Салмину Степану Васильевичу 94 года. Сорок лет из них он посвятил работе на Казанском авиационном заводе, где трудился слесарем и мастером.

«Я собирал среднюю часть самолета Ил-62М до 1991 года, потом вышел на пенсию», – сообщил ветеран корреспонденту «Татар-информа».

В торжественной обстановке государственные награды из рук Раиса РТ получили представители разных профессий: деятели науки, артисты, врачи, энергетики, журналисты, машиностроители.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заместителю главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра крови Фариту Зиганшину.

«Всю жизнь работаю врачом – трудился хирургом 22 года, затем стал главным врачом медсанчасти в Елабуге, потом меня пригласили в Альметьевск, где работал начальником Управления здравоохранения, заместителем руководителя исполкома по социальным вопросам и здравоохранению. В 2010 году перевели главным врачом в Республиканскую психиатрическую клиническую больницу, там проработал до 2021 года. Затем был назначен заместителем главного врача Республиканского центра крови», – рассказал Фарит Галимзянович журналистам.

Медалью «За доблестный труд» поощрена заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в Москве, автор и ведущая международного медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру», представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева.

«Эта награда – признание того, что не просто работаешь много лет, а работаешь с пользой. Для меня самым главным учителем, вдохновителем с детского возраста стала моя мама, тоже заслуженный журналист. Я с детства наблюдала, как она работает, и этот творческий процесс меня так заразил, что я твердо решила – пойду работать журналистом, пойду по стопам мамы!» – сообщила Дина Газалиева представителям СМИ.

На церемонию награждения она пришла вместе с мамой Розой Газалиевой – заслуженным журналистом Татарстана. Роза Киямовна долгие годы трудилась в медиа КАМАЗа и на телекомпании «Эфир».

«Я рада, что дочь приносит республике пользу своим трудом, нравится зрителям», – заявила она.

Всего было вручено 13 наград Российской Федерации и 41 награда Республики Татарстан.