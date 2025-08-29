Главред «Казанских ведомостей» удостоена звания заслуженного журналиста РФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главному редактору – руководителю филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой знак обладателя почетного звания «Заслуженный журналист РФ». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Церемония вручения государственных наград России и Татарстана прошла в Пушечном зале Казанского Кремля. Мероприятие было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

«Каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Хочу выразить всем присутствующим слова глубокого уважения и признательности», – подчеркнул Рустам Минниханов и пожелал награждаемым крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.