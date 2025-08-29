news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 августа 2025 12:58

Главред «Казанских ведомостей» удостоена звания заслуженного журналиста РФ

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главному редактору – руководителю филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой знак обладателя почетного звания «Заслуженный журналист РФ». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Церемония вручения государственных наград России и Татарстана прошла в Пушечном зале Казанского Кремля. Мероприятие было приурочено ко Дню Республики Татарстан.

«Каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Хочу выразить всем присутствующим слова глубокого уважения и признательности», – подчеркнул Рустам Минниханов и пожелал награждаемым крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.

читайте также
«Вы приносите большую пользу республике»: Раис РТ вручил награды выдающимся татарстанцам
«Вы приносите большую пользу республике»: Раис РТ вручил награды выдающимся татарстанцам
#казанские ведомости #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025