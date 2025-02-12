«Дикий, ты теперь дома»: боец спас кота на СВО и привез его в Лениногорск

Военнослужащий из Лениногорска Влад увидел исхудалого котенка в мае 2023 года в Каховке Херсонской области. Тот сидел в картонной коробке и жалобно мяукал. Боец не побрезговал, забрал хвостатого, отмыл, обогрел, накормил.

Дикий стал жить со своим хозяином в блиндаже. Когда военное командование подписало рапорт солдата, и он отправился в свой краткосрочный двухнедельный отпуск, кот поехал со своим хозяином в новый дом.

Сегодня боец специальной военной операции находится в очередном отпуске. Вместе с радушными хозяевами гостей встречает роскошный пушистый кот. В нем уже ничего не напоминает того худого измученного блохами животного, которого подобрал боец. Он полноправный член семьи.

«Там, на СВО, много бездомных животных, – рассказывает боец. – Этот кот очень добрый и ласковый, только на первых порах, будучи маленьким беспризорником, орал и носился в салоне моего «Патриота», позже привык к человеческой опеке и заботе. Вел себя по отношению к пристроенным нами щенкам как самая настоящая мать, зализывал им ранки», – рассказывает о спасенном животном Влад.

«Я приехал домой в отпуск ранним утром. Положил привезенного с СВО кота рядом с Данилом, поцеловал спящего сынишку и поздравил с днем рождения», – вспоминает события 2024 года боец.

25 января Владу исполнилось 28 лет. Свой день рождения он отметил не в кругу родных и близких, а в зоне специальной военной операции. Служит с 2022 года. На первых порах был в должности водителя, занимался доставкой горюче-смазочных материалов, воды, продовольствия, боевого снаряжения, личного состава на передовую.

В настоящее время он служит в звании младшего сержанта в должности стрелка мотострелкового взвода. Когда началась специальная военная операция, Влад первым отправился на передовую.

Его провожали родители, сестренка Юлия, братишка Саша, жена Диана и сын Данил. После двухмесячного военного слаживания в Казани в числе военных Влад приступил к выполнению боевых задач на линии соприкосновения с неприятелем.

Умения и навыки, полученные во время срочной службы, а также любовь к спорту помогли Владу быстро адаптироваться к суровым солдатским будням.

Высокий, спортивный, накачанный, он пример для своего пятилетнего сына. Несмотря на юный возраст, Данил уже участвует в соревнованиях по греко-римской борьбе, может похвастать успехами. Гордится своим мужем и Диана –она говорит, что Влад – настоящий образец заботливого и любящего супруга.

Ее ежедневные молитвы, сообщения и видеоролики с сыном поддерживают крепкий дух солдата, когда появляется возможность, Влад просматривает видео, как растет его сын Данил, как он играет с котом Диким, который живет теперь под мирным небом и не боится взрывов. Зная сострадание своего мужа, Диана не удивится, если в свой следующий отпуск Влад привезет домой алабая или лабрадора.

Совсем скоро она вновь проводит своего супруга на передовую: дни, выделенные для отпуска, пролетают мгновенно. Влад вернется к своим боевым товарищам, чтобы приближать Победу. Полк №1233, в котором служит боец, стал родным для военного, здесь все относятся друг к другу как к родному брату, который никогда не предаст, не оставит в опасности, подставит руку помощи.

В 2023 году приказом Министерства обороны Влад награжден медалью «Участник специальной военной операции». Недавно Влад приступил к выполнению боевых задач в должности командира отделения в звании младшего сержанта. Теперь он отвечает за успешное выполнение отделением боевых задач, за обучение, воспитание, воинскую дисциплину, морально-политическое и психологическое состояние личного состава, безопасность военной службы.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.