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Диаз, Леонид, Ясмира и Севиль стали самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 6 по 12 мая, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.
Наиболее редкими среди мужских имен оказались Акил, Ризат, Рамир, Прохор, Клим, Диаз, Леонид и Хаят.
В число самых редких женских имен вошли Данна, Мишель, Этель, Зоя, Кристина, Тея, Линара, Ясмира, Севиль и Эви.
При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Марк, Амир, Александр, Егор и Самир.
Для девочек казанские семьи наиболее часто выбирали следующие имена: Айлин, Ева, Мадина, Ясмина, Полина, София, Амина и Мая.
Всего в Казани за семь дней родились 302 ребенка: 151 девочка и 151 мальчик. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1420 граммов, а максимальная — 4740 граммов.
Кроме того, в городе зарегистрировано 32 брака по сравнению с 55 за предшествующую неделю, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на местное Управление ЗАГС.
До этого самыми редкими именами новорожденных в Казани стали Албир, Таир и Лукман, о чем сообщал «Татар-информ».
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