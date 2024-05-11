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В начале 2024 года татарстанцы стали реже разводиться
В январе-феврале 2024 года в Татарстане развелись 2119 человек. Это на 144 меньше, чем годом ранее, следует из доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении.
Показатель на 1 тысячу населения снизился с 3,5 до 3,2, или на 8,6%.
При этом число татарстанцев, поженившихся в первые два месяца года, практически не изменилось. В 2023 году их было 2227, в текущем — 2216.
Ранее «Татар-информ» сообщал о снижении рождаемости в республике.
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