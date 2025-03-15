Диалог о мужестве: полковник Росгвардии встретился с актанышскими гимназистами

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Старшеклассники Актанышской гимназии-интерната для одаренных детей встретились с полковником Росгвардии Русланом Владимировичем Амерзьяновым – представителем центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Полковник рассказал о героических страницах истории Росгвардии, о современных вызовах для военнослужащих и о том, почему патриотизм – это не просто слово, а осознанный выбор.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Особый интерес у учащихся вызвали примеры реального мужества – истории о тех, кто, рискуя жизнью, защищает страну. Вопросов было много: как строится карьера в Росгвардии, какие навыки важны для службы, с какими трудностями сталкиваются бойцы.

Амерзьянов в своих ответах делился личным опытом, а также советовал, на что обратить внимание тем, кто мечтает связать жизнь с военной службой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Завершили встречу слова благодарности, общая фотография и, возможно, первые шаги кого-то из гимназистов к будущей профессии.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.