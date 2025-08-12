Девятилетняя София из Альметьевска читает бойцам стихи и отправляет сладости на фронт

В свободное время она поет, танцует и участвует в творческих конкурсах. Но главная «работа» девятилетней Софии Алексеевой из Альметьевска – помощь бойцам специальной военной операции. Она не только участвует в сборе гуманитарных грузов, но и читает для военнослужащих стихи, записывая теплые видеоролики.

Эти короткие записи, строчка за строчкой, стали для нее особенной миссией. Видео с ее чтением бойцы получают уже не первый год. «Юный волонтер» – так называют девочку в ее родном городе. Сейчас она помогает в отправке гуманитарки и лично общается с солдатами. А началось все с одного рисунка.

«У нас отправляли гуманитарку, мы со своим классом тоже решили поучаствовать. Мы собрали аптечки, каждый принес, что смог. А еще все нарисовали рисунки или написали письма», – вспоминает София.

Через какое-то время маме девочки сообщили, что рисунок дошел до адресата. Прислали фото бойца с детской работой в руках. Так завязалась переписка, а затем – дружба. Каждый раз, приезжая в отпуск, военнослужащий навещает Софию и привозит ей гостинцы.

«Я почувствовала тепло и что у меня есть такой замечательный друг», – говорит София.

Преданность другу девочка выразила в стихах. Причем читает она произведения только одного автора – Юлии Некрасовой.

«Мы попросили Юлию Некрасову написать стих про моего друга. Она написала, я прочитала и выражаю ей особенную благодарность», – рассказывает София.

Теперь помощь бойцам для семьи Алексеевых стала общим делом. Вслед за дочкой мама Линара начала готовить чак-чак и отправлять его на фронт. Деньги на продукты для первых партий национального лакомства София и ее брат достали из собственных копилок.

«Ну, вообще, я знала, что могу это делать. Но в большом количестве никогда не пекла. Это началось только с СВО. Сначала я делала это от себя», – признается Линара Алексеева.

Позже к делу подключились волонтеры, помогая с закупкой продуктов. Благодарственные сообщения от бойцов приходят часто, но подсчитать, сколько упаковок чак-чака уехало на передовую, теперь уже невозможно – после полутора тысяч порций Линара перестала считать.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Елены Бауэр.