Девочку, которую с мамой в Альметьевске сбил внедорожник, санавиацией перевезли в ДРКБ

Девочку, которую сбил внедорожник в Альметьевске, вертолетом санавиации доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Напомним, что 37-летний водитель автомобиля Audi Q7 сбил 44-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые шли по проезжей части. От полученных травм мама ребенка скончалась.

В ДРКБ рассказали, что состояние ребенка стабильное, тяжелое. Девочка находится в реанимации. У нее черепно-мозговая травма, ушиб легких и перелом бедра. Врачи занимаются нейропротекцией, оказывают пациентке всю необходимую помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Альметьевске.