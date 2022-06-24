В Татарстане возбудили уголовное дело после смертельного ДТП в Альметьевске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД с квалифицирующими признаками» после смертельного ДТП, которое произошло этой ночью в Альметьевске.

Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о мере пресечения для водителя внедорожника. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Альметьевске, на улице Заречной, внедорожник сбил женщину с 9-летней девочкой. От полученных травм женщина скончалась на месте.