Ночью в Альметьевске внедорожник сбил мать с ребенком, женщина погибла
Страшная авария произошла накануне около 23.25 на улице Заречная в Альметьевске, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
37-летний водитель внедорожника Audi Q7 сбил 44-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые шли по проезжей части.
От полученных травм женщина скончалась, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.
«На место происшествия выезжал и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. По факту ДТП организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой», – отметил Руслан Галиев.