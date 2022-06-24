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Происшествия
24 июня 2022  08:28
Полина Шевчук

Ночью в Альметьевске внедорожник сбил мать с ребенком, женщина погибла

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Ночью в Альметьевске внедорожник сбил мать с ребенком, женщина погибла
Прокуратура РТ

Страшная авария произошла накануне около 23.25 на улице Заречная в Альметьевске, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

 

Фото: © Прокуратура РТ

37-летний водитель внедорожника Audi Q7 сбил 44-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые шли по проезжей части.

От полученных травм женщина скончалась, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

 

Фото: © Прокуратура РТ

«На место происшествия выезжал и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. По факту ДТП организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой», – отметил Руслан Галиев.

 

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