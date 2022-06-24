Ночью в Альметьевске внедорожник сбил мать с ребенком, женщина погибла

Прокуратура РТ

Страшная авария произошла накануне около 23.25 на улице Заречная в Альметьевске, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

37-летний водитель внедорожника Audi Q7 сбил 44-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые шли по проезжей части.

От полученных травм женщина скончалась, ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

Фото: © Прокуратура РТ

«На место происшествия выезжал и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. По факту ДТП организована процессуальная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой», – отметил Руслан Галиев.