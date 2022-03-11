Deutsche Bank принял решение свернуть деятельность в России

Немецкий Deutsche Bank решил прекратить свою деятельность на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает официальный Twitter банка.

«Мы находимся в процессе свертывания нашего бизнеса в России, пока мы помогаем нашим зарубежным многонациональным клиентам сократить их операции», — заявили в финансовой организации.

Кроме того, в пресс-службе банка отметили, что Deutsche Bank еще с 2014 года начал сокращать свое российское представительство, и выразили поддержку властям Германии в деле «защиты демократии и свободы».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России объявили многие крупные компании. Правительство страны предложило им три варианта действий.